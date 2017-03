Cựu công an viên đánh chết học sinh rút đơn kháng cáo

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tại phiên tòa sơ thẩm (lần hai) diễn ra từ ngày 21 đến 23-3, TAND huyện Vạn Ninh tuyên phạt Lê Minh Phát bảy năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích, một năm tù về tội bắt người trái pháp luật; tổng hợp hình phạt tám năm sáu tháng tù. Lê Ngọc Tâm bị phạt một năm tù cho hưởng án treo về tội bắt người trái pháp luật. Lê Tấn Khỏe bị phạt ba năm tù về tội cố ý gây thương tích. Bản án sơ thẩm cũng buộc Phát và cha mẹ của Khỏe mỗi bên phải bồi thường hơn 105 triệu đồng cho gia đình người bị hại. Theo hồ sơ, chiều 29-12-2013, xuất phát từ mâu thuẫn trước đó, Lê Tấn Khỏe dùng vỏ chai thủy tinh ném trúng đầu em Tu Ngọc Thạch. Sau đó, hai nhóm thiếu niên trên đã giải hòa với nhau. Mặc dù không có thẩm quyền, không được phân công nhưng hai công an viên xã Vạn Long là Phát, Tâm đã vô cớ đuổi bắt em Thạch, còng tay đưa về trụ sở công an xã. Trong quá trình bắt giữ, trên đường đi và tại trụ sở công an xã, Phát nhiều lần đánh em Thạch, làm chấn thương sọ não, dẫn đến tử vong.