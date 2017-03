Đại án 9.000 tỉ: Đề nghị khởi tố người ở giữa Danh và bà Bích

Ngày 16-8, phiên tòa Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch HĐQT VNBC, chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập Đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm gây thiệt hại 9.000 tỉ đồng tại VNBC bước sang phần tranh luận.

Công tố tại phiên tòa bắt đầu bằng việc luận tội và đề nghị hướng xử lý sau thời gian xét hỏi làm rõ các vấn đề của vụ án trong các ngày qua.



Các bị cáo tại phiên xử

VKS xác định vụ án Phạm Công Danh là một trong những vụ án trọng điểm. Chỉ trong một thời gian ngắn, thực trạng tài chính của VNCB từ chỗ lỗ hơn 2.800 tỉ đồng thì đến cuối năm 2012 đã tăng mạnh và đến thời điểm vụ án được khởi tố thì vốn chủ sở hữu âm hơn 18.000 tỉ đồng. Như vậy Danh và các đồng phạm đã làm cho VNCB tồi tệ hơn rất nhiều.



Với các hành vi rút tiền CoreBanking, thuê trụ sở khống, đầu tư trái phiếu Tập đoàn Thiên Thanh, rút 5.190 tỉ đồng trong tài khoản nhóm Trần Ngọc Bích (Giám đốc Tân Hiệp Phát) nhưng không có chữ ký chủ tài khoản, rút 300 tỉ đồng cầm cố sổ tiết kiệm của nhóm bà Bích, dùng tiền của VNCB bằng các thủ đoạn trên chi lãi suất vượt trần trả nợ cho nhóm Phú Mỹ, chuyển tiền vào tài khoản ông Trần Quí Thanh, trả nợ vay cá nhân giữa bị cáo Danh và bà Bích… Bị cáo Danh và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho VNCB hơn 7.037 tỉ đồng.



Theo đó, bị cáo Phan Thành Mai (nguyên TGĐ VNBC) phải chịu trách nhiệm về khoản 5.490 tỉ đồng mà Danh rút tiền khỏi VNCB. Vì theo lời khai của các bị cáo, việc rút tiền này thực hiện dưới sự chỉ đạo của Mai.



Bị cáo Phan Thành Mai

Cách làm của các bị cáo chỉ tạo ra vòng luẩn quẩn, tạo thanh khoản ngắn hạn cho ngân hàng. Mặc dù bị cáo Danh không dùng tiền của VNCB mà dùng tiền của Tập đoàn Thiên Thanh để chi lãi suất vượt nhưng không làm đúng chức năng huy động để cho vay, tạo lợi nhuận cho ngân hàng thương mại và không làm cho ngân hàng Đại Tín tốt hơn được. Hành vi của các bị cáo vi phạm quyết định số 12 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc giám sát Ngân hàng Đại Tín, vi phạm Điều 6 Thông tư 04 về ủy thác… Thông tư 02 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về trần lãi suất huy động của các tổ chức tư nhân ngoài tổ chức tín dụng....

Về khoản tiền 5.190 tỉ đồng nhóm bà Bích cầm cố sổ tiết kiệm vay, VNCB đã giải ngân tiền vào tài khoản bà Bích đã bị Hoàng Đình Quyết (Phó Giám Đốc CN VNCB Sài Gòn) chuyển vào tài khoản Danh và các tài khoản do Danh chỉ định. Do đó số tiền này cần phải được phục hồi trên cơ sở bà Bích phải hoàn trả tất cả các hợp đồng vay. Vì vậy VNCB cần tiếp tục quản lý 124 sổ tiết kiệm để đảm bảo cho việc thu hồi số tiền này.

Đối với bà Bích, do trước phiên tòa vẫn chưa làm rõ việc cho Danh vay hay vay tiền Danh và nay Phạm Thị Trang (Trang "phố núi") đã ra nước ngoài, chưa ghi được lời khai nên chưa xác định được trách nhiệm hình sự của bà Bích. Đối với Trang "phố núi" thì với những chứng cứ tại phiên tòa cho thấy có giúp Danh trong việc thực hiện nhiều hành vi trái phép luật, gây thiệt hại cho VNCB. VKS yêu cầu khởi tố, chuyển cơ quan điều tra khởi tố bị can.



Bị cáo Phạm Công Danh



Đối với ông Nguyễn Việt Hà, TGĐ Quỹ Lộc Việt, VKS cũng cho rằng ông không thể không biết các quy định của các tổ chức tín dụng về ủy thác đầu tư và phát hành trái phiếu. Vì thế, VKS đề nghị cơ quan điều tra xem xét trách nhiệm của ông Hà.



Chiều nay phiên xử tiếp tục phần tranh luận.