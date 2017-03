Đại án 9.000 tỉ: Đề nghị tuyên vô tội cho các nhân viên tín dụng ngân hàng

Ngày 19-8, phiên tòa Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch HĐQT VNBC, chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập Đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm tiếp tục phần tranh luận.



Các luật sư bào chữa cho nhóm các nhân viên tín dụng của Ngân hàng VNCB liên quan khoản vay 5.000 tỉ đồng.



Áp dụng luật mới để tuyên không phạm tội



Bào chữa cho Doãn Quốc Long, Nguyễn Quốc Sơn bị truy tố về tội vi phạm các quy định về cho vay (VKS đề nghị 6-7 năm tù), luật sư nêu đề nghị cho hai bị cáo hưởng lợi thế của BLHS mới và tuyên họ không có tội.



Các bị cáo tại phiên xử. Ảnh: HY



Theo đó, luật sư nêu những hành vi vi phạm quy định trong hoạt động của các tổ chức tín dụng được mô tả tại khoản 1 Điều 206 BLHS 2015 rất cụ thể, chi tiết như sau:



a) Cấp tín dụng cho những trường hợp không được cấp tín dụng trừ trường hợp cấp dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng;

b) Cấp tín dụng không có bảo đảm hoặc cấp tín dụng với điều kiện ưu đãi cho những đối tượng không được cấp tín dụng theo quy định của pháp luật;

c) Vi phạm các hạn chế để bảo đảm an toàn cho hoạt động tín dụng theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng hoặc cố ý nâng khống giá trị tài sản bảo đảm khi thẩm định giá để cấp tín dụng;

d) Vi phạm quy định của pháp luật về tổng mức dư nợ tín dụng đối với các đối tượng bị hạn chế cấp tín dụng;

đ) Cấp tín dụng vượt giới hạn so với vốn tự có đối với một khách hàng và người có liên quan, trừ trường hợp có chấp thuận của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

e) Vi phạm quy định của pháp luật về góp vốn, giới hạn góp vốn, mua cổ phần, điều kiện cấp tín dụng hoặc mua bán tài sản;

g) Phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp; làm giả chứng từ thanh toán, phương tiện thanh toán; sử dụng chứng từ thanh toán, phương tiện thanh toán giả; tiến hành hoạt động ngân hàng khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.



Điều luật mới này được cải thiện đáng kể, theo hướng mô tả chi tiết hơn từng hành vi, không quy định các “hành vi khác” như trong luật hiện hành. Điều chỉnh trực tiếp đến chủ thể của tội danh là người có thẩm quyền cấp tín dụng. Những nhân viên tín dụng không bị điều chỉnh với hành vi này vì không có thẩm quyền cấp tín dụng và chỉ có thể bị cáo buộc với vai trò đồng phạm.



Từ đó, luật sư cho là các thân chủ của mình không phải là chủ thể của tội danh này và cũng không cố ý thực hiện tội phạm, cho nên chỉ có thể phạm tội, với vai trò đồng phạm. Mặt khác, các hành vi vi phạm bị cáo buộc không phải là hành vi được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và cũng không nằm trong các hành vi vi phạm quy định trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo BLHS mới. Vì vậy, đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Doãn Quốc Long và Nguyễn Quốc Sơn vô tội.



Chưa rõ ai bị thiệt hại



Luật sư bào chữa cho Huỳnh Nguyên Sang và Võ Ngọc Nguyễn Bình (bị VKS đề nghị 6-7 năm tù) cũng cho là hành vi của bị cáo là không phạm tội. Theo đó, vụ án xảy ra áp dụng theo BLHS 1999, đến BLHS mới chưa có hiệu lực khi vụ án xảy ra thì cụm từ "hành vi khác" hết sức mơ hồ đã được bỏ.



"Dẫn lại bản luận tội, VKS đã bỏ đi cụm "đồng phạm giúp sức" cho các bị cáo còn về hành vi thẩm định khách hàng thì hiện đang có quá nhiều cách hiểu khác nhau, đó là chưa kể việc thẩm định có chữ trong ngoặc là nếu cần. Khoản vay chỉ có giá trị bằng 44% giá trị tài sản đảm bảo. Như vậy, các bị cáo không sai quy trình" - luật sư phân tích.



Bị cáo Phạm Công Danh và các đồng phạm tại tòa



Có luật sư cho rằng với vụ đại án như thế này mà không xác định được ai là người bị hại, ai là người thiệt hại, người thiệt hại có đơn từ yêu cầu khởi kiện hay không là không hợp lý.



Luật sư đề nghị HĐXX lưu tâm, cân nhắc việc có hay không sai phạm trong hoạt động tín dụng. Luật sư cho rằng với vai trò cán bộ tín dụng, các bị cáo đã làm đúng trách nhiệm. Kể cả có hành vi nhưng không có hậu quả thì có tội hay không. Dòng tiền 4.500 tỉ tăng vốn cần được đối chất làm rõ....



Từ các vấn đề đã nêu luật sư đề nghị tuyên hai bị cáo Sang và Bình vô tội.



Chiều nay phiên xử tiếp tục.