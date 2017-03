Đại án 9.000 tỉ đồng: Cho vay 5.000 tỉ đồng không cần biết khách hàng

Theo cáo buộc, từ 28-12-2012 đến 11-3-2014, do cần tiền để sử dụng (trả nợ cho nhóm Phú Mỹ, nhóm Trần Ngọc Bích (Tân Hiệp Phát), Ngân hàng BIDV và sử dụng cá nhân), Phạm Công Danh với vai trò là chủ tịch HĐQT VNCB đã tổ chức nhiều cuộc họp chỉ đạo cấp dưới cho vay sai quy định.

Cụ thể là cho 14 công ty vay số tiền 5.000 tỉ đồng đã tất toán một khoản 300 tỉ đồng, còn dư nợ gốc là 4.700 tỉ đồng. Sau khi trừ giá trị tài sản đảm bảo, còn lại hơn 2.000 tỉ đồng không có khả năng thu hồi.





Bị cáo Phạm Công Danh được dẫn giải về trại sau phiên xử.

Bị cáo Doãn Quốc Long (cán bộ tín dụng VNCB Chi nhánh Sài Gòn) khai toàn bộ hồ sơ vay do lãnh đạo ấn xuống vì đây là khách hàng lớn. Theo đó, lãnh đạo doanh nghiệp thường làm việc với giám đốc ngân hàng. Khâu hoàn thiện hồ sơ mới giao nhân viên làm việc với nhân viên khách hàng.

Khi bị chất vấn có đi khảo sát thực tế không, bị cáo Long cho biết chỉ khảo sát trên mạng thông tin. Qua đó cho thấy doanh nghiệp không có báo cáo tài chính mà chỉ có phương án kinh doanh và phương án trả nợ.



Giải thích lý do vẫn đề xuất cho vay, bị cáo nói do hồ sơ của khách hàng đầy đủ, khả thi chứ không theo ý chí lãnh đạo và đã làm đúng quy trình của ngân hàng.



Bị cáo Bùi Thanh Nguyên cho biết việc tiếp cận khách hàng rất khó. Đối với những hồ sơ vay lớn, mối quan hệ của nhân viên tín dụng không đầy đủ nên không khảo sát được cụ thể.



Bị cáo Nguyên không đi gặp trực tiếp khách hàng mà chỉ thu thập thông tin trên mạng Internet. Qua đó bị cáo nhận định Công ty IDICO có hoạt động kinh doanh thật và thông tin khá nhiều nên cho như vậy là đủ. Bị cáo Nguyên cũng không đi xác nhận tài sản đảm bảo thực tế.



Về phần bị cáo Hoàng Đình Quyết - nguyên phó giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn, giám đốc VNCB Chi nhánh Lam Giang khai các hồ sơ vay bị cáo nhận được chỉ đạo từ lãnh đạo cao hơn nên đã đưa xuống cấp dưới thực hiện. Do thời điểm đó có gói vay 50.000 tỉ đồng nên nhiều doanh nghiệp có nhu cầu vay là có thật.



Khi đại diện VKS chất vấn bị cáo có cho nhân viên của mình biết tình trạng hồ sơ trước khi đưa cho nhân viên không, bị cáo Quyết trả lời không và nhân viên của Quyết cũng không gặp trực tiếp khách hàng.