Đại án 9.000 tỉ đồng: Trần Ngọc Bích bị tố nói không đúng sự thật

Sáng 26-7, phiên tòa sơ thẩm xét xử Phạm Công Danh gây thiệt hại 9.000 tỉ đồng tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) tiếp tục phần xét hỏi.



Các bị cáo tiếp tục khẳng định những giao dịch chuyển, nhận tiền trong tài khoản của nhóm bà Bích đều nhận được ý chí đồng thuận từ chủ tài khoản.



Phạm Công Danh và các đồng phạm tại phiên xử.



Cụ thể bị cáo Hoàng Đình Quyết (nguyên giám đốc VNCB CN Lam Giang) cho rằng việc cho vay cầm cố sổ tiết kiệm hoàn toàn đúng quy định. Việc chuyển tiền ra khỏi tài khoản của bà Bích dù không có chữ ký nhưng có sự đồng thuận về ý chí của bà. "Bắt đầu từ năm 2012, bị cáo đã gửi chứng từ nhiều lần. Song, bà Bích cố tình dây dưa, không ký tên trả lại ngân hàng" - bị cáo này khai.



Tiền chuyển từ tài khoản của bà Bích sang tài khoản của Phạm Công Danh, sau đó Danh chuyển lại cho ông Trần Quí Thanh (cha bà Bích) rồi ông này chuyển đến tài khoản khác trong nhóm để tất toán từng phần nợ vay. Tiền được chuyển làm nhiều lần.



Bị cáo này nhấn mạnh "bà Bích nói mình hoàn toàn không biết số tiền đã chuyển ra khỏi tài khoản của mình là không đúng sự thật."



Bị cáo này cũng trình bày việc đóng lãi vay hằng tháng cho khoản vay cầm cố sổ tiết kiệm của nhóm bà Bích là do ông Danh đóng vì tiền lãi chuyển từ tài khoản ông Danh vào ngân hàng. Theo quy định, lãi vay theo hình thức này không bắt buộc đóng hằng tháng. Và tại thời điểm ấy, 5.190 tỉ đồng vẫn nằm trong VNCB. Do đó, bị cáo đề nghị HĐXX làm rõ, thu hồi lại cho VNCB."



Trước đó, bà Bích khai có quan hệ tín dụng với Ngân hàng VNCB từ tháng 6-2012, khi đó là Ngân hàng Đại Tín. Ngân hàng mời gửi tiền và bà cũng có vay tiền của ngân hàng này. Bà Bích cho biết ngân hàng này có lãi suất công bố cao hơn so với các ngân hàng khác nên đến gửi tiền. Do gửi số tiền lớn, bà giao dịch trực tiếp với phó giám đốc VNBC CN Sài Gòn. Số tiền này gồm 17 người, trong đó có bà với gửi trong thời gian dài, có thời điểm giao dịch cao nhất lên đến 6.000 tỉ đồng.



Bà Bích tại tòa.

Bà Bích cho biết khi bắt đầu làm việc với Ngân hàng Đại Tín thì gặp Phạm Thị Trang (Trang Phố núi, hiện không ở VN), giới thiệu là phó tổng giám đốc nguồn vốn của ngân hàng này. Khi biết bà Bích có nhu cầu vay tiền ra thì Trang có nhu cầu vay lại số tiền này nên bà Bích đồng ý. Khi vay tiền ra và chuyển cho Trang vay lại và Trang chỉ một số tài khoản của nhiều người, trong đó có tài khoản của Danh. Nhưng bà "chưa bao giờ cho Phạm Công Danh vay tiền. Trang chỉ định vào tài khoản nào thì chuyển vào khoản đó”.

Trả lời câu hỏi về việc bị cáo Hoàng Đình Quyết khai báo do có sự đồng thuận của chủ tài khoản nên tiền mới được chuyển đến tài khoản của bị cáo Danh, bà Bích khẳng định: “Tôi không đồng thuận cho ai thay thế mình chuyển tiền. Khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra có mời tôi làm việc liên quan đến tiền gửi và vay tiền tại VNCB. Lúc đó, tôi mới biết 5.190 tỉ đồng trong tài khoản của mình không cánh mà bay”.