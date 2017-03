Đại án thất thoát gần 2.500 tỉ đồng và mức án gần 200 năm tù

Sau tám ngày xét xử và chín ngày nghị án, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên án đối với 18 bị cáo trong vụ đại án nói trên. HĐXX quyết định tuyên phạt các mức án như sau:

Nhóm nguyên cán bộ ngân hàng

1. Bị cáo Phạm Thanh Tân (nguyên tổng giám đốc Agribank): 13 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn, 9 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hình phạt 22 năm tù.

2. Bị cáo Phạm Thị Bích Lương (nguyên giám đốc Chi nhánh Nam Hà Nội): 15 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn, 20 năm tù về tội vi phạm các quy định cho vay, tổng hình phạt 30 năm tù. Đối với chiếc xe trị giá 3,5 tỉ đồng sẽ tiếp tục tạm giữ để đảm bảo việc bồi thường.

3. Bị cáo Chử Thị Kim Hiền (nguyên phó giám đốc Chi nhánh Nam Hà Nội): 20 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay, 15 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn, tổng hình phạt là 30 năm tù.

4. Đỗ Tiến Long (cán bộ phòng Tín dụng Chi nhánh Nam Hà Nội): 16 năm tù.

5. Nguyễn Thị Nguyệt Thanh (nguyên trưởng phòng Thanh toán quốc tế Chi nhánh Nam Hà Nội): 13 năm tù.

6. Nguyễn Hữu Thanh (nguyên phó trưởng phòng Thanh toán quốc tế Chi nhánh Nam Hà Nội): 13 năm tù.

7. Trương Thị Út (nguyên phó trưởng phòng Tín dụng Chi nhánh Nam Hà Nội): 7 năm tù.

8. Đặng Quang Chung (nguyên phó trưởng phòng Phụ trách phòng tín dụng Chi nhánh Nam Hà Nội): 15 năm tù.

9. Hoàng Thị Thu Hiền (nguyên trưởng phòng Tín dụng Chi nhánh Nam Hà Nội): 2 năm tù.

10. Hoàng Anh Tuấn (nguyên ủy viên Hội đồng quản trị Agribank): 6 năm tù.

11. Kiều Trọng Tuyến (nguyên phó tổng giám đốc phụ trách Agribank): 4 năm tù.

12. Đỗ Quang Vinh (nguyên trưởng ban Tín dụng doanh nghiệp Agribank): 4 năm tù.

13. Phan Quý Dương (chuyên viên Ban tín dụng doanh nghiệp Agribank): 5 năm tù.

Bên cạnh hình phạt tù nêu trên, các bị cáo còn bị cấm đảm nhiệm các chức vụ liên quan đến ngân hàng theo quy định sau khi chấp hành xong hình phạt.



HĐXX tuyên án đối với các bị cáo.

Nhóm nguyên cán bộ chi cục hải quan

14. Lương Thị Yên (nguyên phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan Hà Tây): 30 tháng tù.

15. Hoàng Tuấn Khanh (nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây): 30 tháng tù.

16. Đỗ Thị Liên Hương (nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây): 30 tháng tù.

17. Nguyễn Thị Thúy Hằng (nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây): 30 tháng tù.

18. Lê Minh Hiếu (chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vietmade và Công ty CP Lifepro VN): 15 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho Ngân hàng Agribank gần 2.500 tỉ đồng, tịch thu chiếc xe Bently trị giá 3,5 tỉ đồng để đảm bảo công tác bồi thường.

Ngoài ra, HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra xem xét tội danh đưa hối lộ và nhận hối lộ đối với bị cáo Phạm Thị Bích Lương và Phạm Thanh Tân. Kiến nghị Tổng cục Hải quan về việc làm thủ tục hải quan cho phù hợp với quốc tế.



Bị cáo Phạm Thị Bích Lương.

HĐXX nhận định đối với hành vi vi phạm quy định về cho vay đối với các tổ chức tín dụng, bị cáo Phạm Thị Bích Lương đã chỉ đạo lập hồ sơ cho vay nhưng không thẩm định dự án, không thẩm định vay vốn mà dựa trên hồ sơ của doanh nghiệp cung cấp, chỉ đạo việc giải ngân, nâng quyền phán quyết cho Công ty LD Lifepro Việt Nam, trái với nghị quyết của HĐQT Agribank…

Đa số các bị cáo đều làm theo chỉ đạo của Lương, hành vi của các bị cáo gây thiệt hại nghiêm trọng cho Agribank. Một số bị cáo cho rằng mình không phạm tội vi phạm trong cho vay mà chỉ thiếu trách nhiệm là không có cơ sở.

Đối với quan điểm của các luật sư cho rằng cần trả hồ sơ, tòa cho rằng căn cứ kết quả tranh tụng tại tòa đủ cơ sở khẳng định hành vi của các bị cáo, không cần thiết phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ có bốn bị cáo bị truy tố gồm Phạm Thị Bích Lương, Chử Thị Kim Hiền, Lê Minh Hiếu (lãnh đạo hai doanh nghiệp Cổ phần Liferpo Việt Nam và Vietmade) và Phạm Thanh Tân. Các bị cáo đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân hàng, hành vi của các bị cáo có yếu tố vụ lợi vì Lê Minh Hiếu đã "lại quả" sau hợp đồng liên kết cho các bị cáo là 3 tỉ đồng.

Hành vi của bị cáo trong hành vi này có dấu hiệu của tội đưa hối lộ và nhận hối lộ. Tuy nhiên, trong khuôn khổ xét xử, do bị truy tố theo tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn nên tòa xem xét đối với các bị cáo về tội danh này và sẽ kiến nghị cơ quan điều tra xem xét các bị cáo tội danh đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Về các bị cáo khác bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, HĐXX xác định đủ cơ sở, quy kết tội danh này đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Đối với các bị cáo nhóm hải quan bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là có căn cứ, đúng pháp luật. Việc ban hành thủ tục hải quan với hàng xuất nhập khẩu, kiểm tra, quản lý thuế… còn nhiều sơ hở, dẫn tới việc nhiều doanh nghiệp lợi dụng để vi phạm pháp luật. HĐXX cho rằng cần thiết phải kiến nghị về việc làm thủ tục hải quan.

Đối với nhóm bị can nước ngoài, do các đối tượng này đã bỏ trốn, thời hạn điều tra đã hết, cơ quan điều tra Bộ Công an tạm đình chỉ giải quyết và tách rút hồ sơ là đúng quy định pháp luật.

Xét thấy hành vi của các bị cáo ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện đường lối của Đảng, Nhà nước, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 2.500 tỉ đồng, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, hệ thống tài chính quốc gia, tổn hại lòng tin của quần chúng nhân dân nên cần phải có hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục tội phạm. Tuy nhiên, HĐXX cũng cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với các bị cáo trong vụ án này để tuyên án như trên.