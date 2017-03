'Đại bàng' trại giam lãnh án tử

Ngày 12-10, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, y án tử hình hai bị cáo Đào Trung Hậu (SN 1983), Châu Lễ Hiền (SN 1987, cùng ngụ huyện Bình Chánh); tù chung thân Ngô Tiến Nam (SN 1975, ngụ Nam Định) cùng về tội giết người.

HĐXX nhận định dù các bị cáo có bồi thường và được phía nạn nhân xin giảm án nhưng cũng không thể xem xét sửa án.



Xử sơ thẩm, TAND TP.HCM còn tuyên phạt hai bị cáo đồng phạm Lý Văn Phong (SN 1991, ngụ quận 6) 14 năm 10 tháng tù và Trần Đình Minh (SN 1994, ngụ Thừa Thiên-Huế) 20 năm tù và đều không kháng cáo.

Theo hồ sơ, can phạm Nguyễn Thế Nhân (SN 1995) bị công an quận 6 bắt khẩn cấp ngày 3-2-2015 về hành vi trộm cắp tài sản và bị đưa vào tạm giữ tại buồng giam D, nhà tạm giữ công an quận. Tại đây có tám can phạm, Hậu là trưởng buồng.



Các bị cáo trong lúc tòa nghị án. Ảnh: HOÀNG YẾN

Theo luật ngầm tại đây, can phạm mới vào phải ngồi xếp bằng, hai tay để sau lưng để nghe trưởng buồng thông báo quy định, phân công việc, nếu phản ứng sẽ bị đánh.

Sau khi nhập buồng, Hậu kêu Nhân ngồi gần sát tường để nghe chỉ thị. Nhân ngồi xuống nhưng ngồi xổm, Hậu nhắc nhở thì Nhân định đánh Hậu. Hậu liền dùng tay đánh vào mặt Nhân thì bị đánh lại. Thấy Hậu bị đánh, Hiền, Nam, Phong xông vào kéo Nhân và cùng nhau đánh hội đồng Nhân.

Nhân bỏ chạy nhưng không thoát, bị Hậu và đàn em đánh nhiều cái vào đầu và khắp người Nhân. Sau khi tra tấn xong, Hậu kêu Minh phát quần đùi, khăn mặt cho Nhân đi tắm.

Đến khi ăn cơm, Nhân tiếp tục bị đánh do dám gác tay lên thùng nước đá. Đến 18 giờ, Minh kêu Nhân dậy uống cà phê nhưng vì mệt nên Nhân xin cho nằm nghỉ. Hậu không cho nhưng Nhân vẫn nằm nên lại tiếp tục bị đánh nữa.

Lúc này, thấy Nhân thở gấp, Hậu liền kêu Hiền báo cán bộ nhà tạm giữ đưa Nhân đi cấp cứu. Nhưng sau đó Nhân đã chết do chấn thương sọ não.