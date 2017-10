Đại gia tráo biên nhận mượn tiền tỉ của các quý bà

Ngày 5-10, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phúc thẩm vụ án Nguyễn Quốc Sang (43 tuổi; Phó giám đốc Công ty kinh doanh khách sạn TNHH Huỳnh Thảo), Đinh Thanh Sang (29 tuổi; cùng ngụ tỉnh Long An) lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hai bị cáo này có đơn kháng cáo kêu oan.



Bị cáo Nguyễn Quốc Sang

Xét thấy một số người có quyền và nghĩa vụ liên quan vắng mặt nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để triệu tập làm rõ các vấn đề vụ án.



Trước đó, TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt Quốc Sang 20 năm tù, Thanh Sang 5 năm tù cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, Sang là Phó giám đốc Công ty TNHH Huỳnh Thảo (kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn) ở đường Hùng Vương, phường 3, TP.Tân An, Long An. Đồng thời Sang cũng là chủ sạp thịt bò lớn nhất chợ Tân An. Sang được xem là người làm ăn thành đạt giai đoạn 2005-2008. Nhưng muốn giàu thêm, Sang quyết định đầu tư vào bất động sản. Để có vốn Sang vay mượn gần chục tỷ đồng của nhiều phụ nữ ở TP.Tân An, huyện Châu Thành (Long An)... rồi xù nợ tinh vi.

Tháng 9-2011 bà Đoàn Thị Bé tình cờ quen Quốc Sang. Qua vài lần nói chuyện, Sang hỏi mượn tiền kinh doanh, tin lời vị phó giám đốc trẻ, bà viết biên nhận cho vay 500 triệu đồng. Đúng 10 ngày sau Quốc Sang trả lãi 11,5 triệu đồng. Thời gian sau, Sang cho nhân viên là Thanh Sang (tự Thiết) đến nhà bà trả lãi. Mỗi lần như thế Thiết đưa biên nhận mới đồng thời lấy lại biên nhận cũ.

Bẵng một thời gian, bà Bé không thấy bên Sang trả lãi nên tìm đến hỏi thì đại gia này khẳng định đã trả dứt nợ. Bà Bé lấy biên nhận ra xem mới biết mình đã bị lừa tráo biên nhận không phải chữ viết và chữ ký của Sang. Với thủ đoạn tương tự, Quốc Sang lừa chị Dương Thị Lang 1,38 tỉ đồng.

Ngoài ra, Sang còn vay tiền của bà Nguyễn Thị Hoa với lãi suất 6%/tháng. Từ năm 2009-2011, bà Hoa đã cho Sang vay tổng cộng 7 lần trên 5 tỉ đồng. Sau nhiều lần trả lãi đầy đủ, tháng 10-2011, bà Hoa đi vắng, nhờ con dâu nhận tiền thay và lấy sổ nợ cho Thiết ký trả. Nhân lúc chị này đang điện thoại Thiết đã để tiền và nhanh tay lấy quyển sổ nợ bỏ về.

Sau đó, bà Hoa nhiều lần điện thoại và tìm đến Quốc Sang đề nghị mượn quyển sổ nợ lưu để đối chiếu nhưng đều bị né tránh. Quốc Sang bảo đã đưa tiền cho Thiết trả nợ cho bà hết rồi. Nghi bị lừa đảo tiền bà Hoa làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng....