Đại lý vé số kiện đòi tiền trả thưởng nhầm

Trước đó, ngày 8-5-2015, bà L. nhờ bà D. và cậu ruột đến gặp vợ chồng ông C. để đổi hai tờ vé số trúng giải may mắn (100 triệu đồng/tờ) mang số 489974 ngày 27-4-2015 của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Tháp. Vợ chồng ông C. đã đưa cho hai người thân của bà L. 180 triệu đồng sau khi đã khấu trừ 20 triệu đồng tiền thuế và hoa hồng.

Sau đó, vợ chồng ông C. dò lại thì hai tờ vé số đã đổi thưởng không đúng với kết quả xổ số của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Tháp (kết quả là 199974). Vợ chồng ông C. liên lạc với bà L. để đòi lại tiền thì bà L. hứa hôm sau sẽ trả lại.

Vợ chồng ông C. cũng báo với Công an thị trấn Cái Bè nhờ giải quyết. Sau khi công an mời lên làm việc, bà L. có trả cho vợ chồng ông C. 100 triệu đồng. Còn lại 80 triệu đồng bà không chịu trả, nói việc đổi vé số trúng chẳng qua là nhầm lẫn, vì “tình người” bà trả lại 100 triệu đồng là đủ rồi…

Theo tòa, giao dịch giữa hai bên vô hiệu do nhầm lẫn nên phía bà L. có trách nhiệm trả lại số tiền còn thiếu cho vợ chồng ông C.