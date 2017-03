Đâm bạn nhậu của vợ rồi tự sát

Ngày 27-6, tại Trường Tiểu học Lê Văn Thế - Phân hiệu ấp Trảng Lắm, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TAND TP.HCM xử lưu động và tuyên phạt Nguyễn Văn Hoàng ( SN 1987 tại Tây Ninh) tù chung thân về tội giết người.



Bị cáo Hoàng tại phiên xử lưu động.

HĐXX buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân 30 triệu đồng và trợ cấp nuôi con nạn nhân đến 18 tuổi mỗi tháng 2 triệu đồng.



Theo hồ sơ, vợ chồng Hoàng cùng thuê trọ tại ấp Trảng Lắm, xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi. Chiều 1-1, chị Trần Thị Mỹ Linh, ở cùng dãy trọ, tổ chức uống rượu cùng với vợ của Hoàng và bạn bè.



Tối cùng ngày, Hoàng về không thấy vợ nên đến phòng trọ của chị Linh để kêu về. Tại đây vợ chồng Hoàng cự cãi nhau, Hoàng dùng tay đánh vợ. Lúc này, anh Lê Hoàng Tân can ngăn và dùng tay đánh vào ngực Hoàng dẫn đến xô xát, được mọi người can ngăn.



Ấm ức bị đánh, Hoàng đi về phòng trọ lấy một con dao đuổi theo, đâm Tân một nhát làm người này gục ngã tại chỗ. Sau khi gây án, Hoàng trở về phòng lấy dao tự sát. Vợ Hoàng phát hiện tri hô ngăn cản nhưng Hoàng tiếp tục tự sát. Sau đó anh Tân và Hoàng được đưa đi cấp cứu. Đến tối cùng ngày anh Tân tử vong vì vết thương quá nặng, còn Hoàng bị công an bắt giữ sau đó.