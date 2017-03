Đâm bạn nhậu vì… khuyên can không được

Theo tòa, hai bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, là thành phần lao động nghèo, nhận thức pháp luật có phần hạn chế, phạm tội thuộc trường hợp chưa đạt. Ngoài ra, gia đình hai bị cáo đã tự nguyện bồi thường 20 triệu đồng và được người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên tòa tuyên mức án như trên.

Tối 28-1-2014, Toàn uống rượu với nhóm bạn trước cửa Trường THCS Khánh An (xã Khánh An, An Phú). Tới 23 giờ, một người đòi về nhưng Nguyễn Văn Hạnh không cho. Toàn khuyên can không được, dẫn đến thách thức đánh nhau với Hạnh nhưng được mọi người can ngăn. Tức giận, Toàn về nhà rủ Vương (anh họ) tìm Hạnh đánh.

Theo kết quả giám định, Hạnh bị thương tật 35%.

DUY BÌNH