Đấm nạn nhân ngã bất tỉnh, ba anh em ruột vẫn không buông tha

Ba bị cáo là anh em ruột, cùng làm công nhân tại KCN Lê Minh Xuân. HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo mang tính côn đồ nên cần xử nghiêm.

Theo hồ sơ, trưa 7-6-2012, sau khi uống rượu. Anh lấy xe máy chở Phong đến Công ty Thành Đạt (KCN Lê Minh Xuân) gặp vợ Phong để lấy giấy tờ. Đến nơi, Anh đợi bên kia đường còn Phong vào công ty tìm vợ. Do say rượu nên Phong cùng một số công nhân ở đây cãi vã, xô xát. Phong bị đánh chảy máu mũi. Anh tới can ngăn và cũng bị nhóm này đánh. Anh dìu anh mình bỏ chạy nhưng Phong không chịu về mà quay lại tiếp tục chửi bới.

Lúc này, trên đường đi làm về, Ly ghé vào và kéo Phong lên xe máy chở đi bệnh viện nhưng Phong vẫn không chịu đi mà tiếp tục đứng chửi nhóm người đánh mình. Trong lúc Ly kéo Phong lên xe, anh Lê Hoàng Luân (công nhân của Công ty Thành Đạt) chạy về hướng hai anh em Phong. Thấy anh Luân, Ly bước xuống xe, dùng tay phải đấm trúng mắt làm anh này ngã xuống đường bất tỉnh. Hai anh em Phong và Anh chạy tới đấm, đá túi bụi vào người anh Luân. Thấy đồng nghiệp bị đánh, một số công nhân cầm ống sắt, bình chữa cháy rượt đuổi ba anh em Phong. Sau đó cả ba bị bắt giữ, giao cho công an, còn anh Luân tử vong sau khi đến bệnh viện do chấn thương sọ não.

