Đâm người ở chợ rồi giết chủ tiệm thuốc Tây

Ngày 21-9, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Đức (33 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) tử hình về tội giết người và cướp tài sản.

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài nên vào ngày 27-8-2017, Đức chạy xe máy đến chợ Vĩnh An (thị trấn Vĩnh An) mua một con dao Thái Lan với ý định đi cướp tài sản. Đức cầm dao tới ki ốt chợ Vĩnh An thấy bà Nguyễn Thị Huế (62 tuổi) đang đứng phía trước nên lao tới dùng dao đâm liên tiếp vào bà.



Nguyễn Trọng Đức khi bị bắt giữ.

Bà Huế vùng chạy thoát thì Đức quay sang khống chế bà Nguyễn Thị Kim Phường là chủ ki ốt để cướp 150.000 đồng.



Gây án xong, Đức lên xe máy bỏ chạy thì bị ngã thương tích ở đầu gối nên đến tới quầy thuốc Phương Nhàn (thị trấn Vĩnh An) do chị Bùi Thị Nhàn (26 tuổi) làm chủ để băng bó. Tại đây, Đức tiếp tục gây lộn và dùng dao đâm liên tiếp vào người chị Nhàn khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ.

Nghe thấy tiếng kêu cứu, bố chồng của nạn nhân là ông Đào Xuân Kiên (54 tuổi) chạy vào can ngăn thì bị Đức đâm sượt vào vùng cổ 2 nhát.

Chị Nhàn được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong còn bà Huế bị thương tật 81%.