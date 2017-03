'Dân bán thì không sao chứ công an đi bán là chết'

Ngày 13-8, phiên tòa sơ thẩm xử lại vụ án ăn chặn kỳ nam xảy ra tại Công an huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) tiếp tục xét hỏi các bị cáo nhằm làm rõ việc thu giữ, bán kỳ nam, chia tiền của các cán bộ công an.

Bị cáo Nguyễn Thành Trung (nguyên thượng tá, trưởng Công an huyện Khánh Sơn, phó giám thị Trại tạm giam Công an Khánh Hòa) bị cách ly cả ngày trong khi tòa xét hỏi các bị cáo khác.

Theo lời khai của bị cáo Nguyễn Hồng Hà (nguyên trung tá, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Khánh Sơn), tối 26-9-2012, khi nhóm các ông Trần Văn Khánh, Nguyễn Ngọc Thừa đào được một đoạn trầm kỳ thì có hàng trăm người bao quanh. Tình hình có nguy cơ dẫn đến đâm chém nhau để giành giật. Lúc này, Trần Lệ Kiên (nguyên Thượng úy, Đội phó Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự - Hỗ trợ tư pháp Công an huyện Khánh Sơn) bắn súng chỉ thiên để uy hiếp. Sợ bị mất cục kỳ nam nam nên ông Thừa giao cho Kiên giữ giúp.



Bị cáo Trần Lệ Kiên - nguyên Thượng úy, Đội phó Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự - Hỗ trợ tư pháp Công an huyện Khánh Sơn. Ảnh: TẤN LỘC

Lời khai của của một số bị cáo khác cho biết khi biết Kiên cất giữ cục kỳ nam, Trung đã gọi điện cho nhiều người đề nghị đem bán, chia nhau. Khi một số người định đem kỳ nam trả lại cho phu trầm Trung đã nổi nóng, quát nạt.

Lời khai của các bị cáo cho biết tối 27-9-2012, Trung đến quán cà phê G.N (thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn) gặp một nhóm cán bộ công an dưới quyền cùng Trần Văn Khánh (còn gọi là Khánh “trắng”, trưởng nhóm đào được trầm), Hoàng Xuân Vương (đại diện nhóm bảo kê).

Theo lời khai của Khánh “trắng”, Khánh đã xin lại cục trầm kỳ để mình đem bán rồi sẽ cho chia cho các nhóm. Tuy nhiên, Trung không đồng ý mà đòi: “Để tao bán”. Trung đưa ra tỉ lệ ăn chia là nhóm công an- huyện đội 40%, nhóm Khánh “trắng” 40%, nhóm bảo kê 20%.

Khánh ban đầu không đồng ý nhưng do Trung ép nên phải chấp thuận. Lúc này, Khánh nói với Vũ Anh Trung (nguyên thiếu tá, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an huyện): “Giao cục hàng cho anh Hai (tức Trung) để anh Hai đi bán”. Nghe vậy, Vũ Anh Trung gọi điện cho Kiên bảo đem cục kỳ nam đến bỏ vào trong chiếc ô tô đang đậu trước quán cà phê như lời dặn của Trung.

Bị cáo Nguyễn Thành Trung, nguyên Trưởng Công an huyện Khánh Sơn được dẫn giải đến tòa nhưng bị cách ly cả ngày 13-8. Ảnh: TẤN LỘC

Hôm sau khi Khánh gọi hỏi thăm giá cả Trung cho biết người mua chỉ trả 4 tỉ đồng trong khi thực tế giá thị trường là khoảng 8 tỉ đồng/kg (cục kỳ nam Trung mang đi nặng 0,9 kg).

Sau đó, Trung trực tiếp đem tiền về Khánh Sơn, chia cho nhóm của Khánh “trắng” 1,6 tỉ đồng, nhóm công an - huyện đội 1,4 tỉ đồng, nhóm bảo kê 800 triệu đồng. Sau khi nhận, nhóm bảo kê cho lại Trung 20 triệu đồng.

Trung cũng đã thực hiện hành vi tương tự với nhóm đào trầm của Luân Văn Nam (ngụ thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn).

Bị cáo Trần Lệ Kiên khai khi vụ ăn chặn kỳ nam bị lộ, Thanh tra Công an tỉnh Khánh Hòa vào cuộc, Trung tập hợp cả nhóm tại nhà một cán bộ công an ở TP Cam Ranh (Khánh Hòa) để đối phó. Theo kịch bản, Khánh “trắng” phải nhận mình là người bán kỳ nam vì theo lời Trung: “dân bán thì không sao chứ tao là công an đi bán là chết”. Từ “kịch bản” này, các cán bộ công an dưới quyền Trung tiếp tục buộc những người liên quan phải khai báo theo ý Trung.

HĐXX cũng công bố thêm lời khai của ông Phạm Hồng Sơn, Phó Công an huyện Khánh Sơn, cho biết khi nghe tổ công tác Công an huyện thu giữ một kg kỳ nam của người dân, ông Sơn điện hỏi những cán bộ liên quan thì đều nghe trả lời là đã trả lại cho dân rồi.

Phiên tòa đã kết thúc phần xét hỏi, ngày 14-8 bắt đầu tranh luận.