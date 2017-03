Đang cắt rau ở ruộng thì công an gọi điện báo tổ chức xin lỗi oan

Tuy nhiên, ông Lá cho rằng việc thông báo này quá gấp, ông không thể sắp xếp được thời gian nên cuối cùng hai bên đã thống nhất 13g30 chiều nay sẽ tổ chức buổi xin lỗi và bồi thường tại UBND xã Vĩnh Công.

“Khoảng 15g chiều hôm qua (22-9), trời mưa rất lớn, có mấy anh công an ở huyện phối hợp với người của xã Vĩnh Công mặc áo mưa đến nhà tôi trao giấy mời. Nội dung trong thư là mời tôi sáng nay tới công an huyện Châu Thành giải quyết theo đơn yêu cầu bồi thường, xin lỗi. Nhưng hơn 6g sáng nay, tôi đang cắt rau ở ruộng thì công an huyện báo sáng nay sẽ diễn ra xin lỗi và trao tiền luôn. Trời ơi, họ báo tin gấp quá tôi chưa kịp chuẩn bị gì hết nên tôi trao đổi lại thì cuối cùng họ chấp nhận dời qua 13g30 chiều nay”, ông Lá cho biết.



Sáng nay ông Lá mới biết tin Công an huyện Châu Thành sẽ tổ chức xin lỗi trong ngày hôm nay. Ảnh: H.NAM

Trao đổi với PV, Bí thư huyện ủy Châu Thành (Long An) cho biết theo chỉ đạo của cấp trên thì phải tổ chức công khai xin lỗi vào 8g sáng nay tại công an huyện Châu Thành.

Đại tá Trần Văn Hà (Trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn công an tỉnh Long An) cho biết: “Tôi không nắm thông tin vụ xin lỗi ông Lá. Còn việc có được quay phim, chụp hình buổi xin lỗi hay không đề nghị PV liên hệ với huyện”.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, tháng 7-1991, ông Phan Văn Lá (ngụ xã Vĩnh Công, Châu Thành, Long An) cùng hai em trai (13 và 15 tuổi) bị Công an huyện Châu Thành khởi tố, bắt tạm giam về tội hủy hoại tài sản XHCN theo Điều 138 BLHS 1985. Sau hai tháng tạm giam, CQĐT Công an huyện Châu Thành đã đình chỉ điều tra đối với hai người em.

Tháng 12-1991, TAND huyện Châu Thành đã phạt ông Lá bốn năm tù về tội trên. Ông Lá kháng cáo kêu oan. Tháng 9-1992, TAND tỉnh Long An đã hủy án để điều tra, xét xử lại vì chưa đủ cơ sở buộc tội. Hơn một tháng sau, VKSND huyện Châu Thành cho ông Lá tại ngoại. Kể từ đó không ai gọi ông lên làm việc nữa.

Ông Lá kêu oan khắp nơi. 21 năm sau (tháng 9-2013), CQĐT mới ra quyết định đình chỉ điều tra đối với ông. Ông Lá hai lần khởi kiện ra TAND huyện Châu Thành yêu cầu tòa này phải bồi thường oan và công khai xin lỗi nhưng cả hai lần tòa đều từ chối nhận đơn kiện. Cơ quan này cho rằng lỗi thuộc CQĐT không điều tra lại, để hết thời hạn điều tra nên tòa không có trách nhiệm.

Thế nhưng hai ngành công an, kiểm sát ở tỉnh Long An cũng như Bộ Công an, VKSND Tối cao, Cục Bồi thường Nhà nước (Bộ Tư pháp) đều cho rằng trách nhiệm bồi thường oan thuộc về TAND huyện Châu Thành. Trong khi đó ngành tòa án tỉnh Long An và TAND Tối cao lại nói trách nhiệm thuộc về Công an huyện Châu Thành.

Trước tình huống trên, Tỉnh ủy Long An đã chủ trì giải quyết khiếu nại của ông Lá nhưng Bộ Công an, VKSND Tối cao và TAND Tối cao không thống nhất được cơ quan nào sẽ đứng ra bồi thường cho ông Lá. Vì vậy Tỉnh ủy Long An đã xin ý kiến chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương rồi mới có quyết định cụ thể.

Tháng 12-2014, Ban Nội chính Trung ương đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Long An về việc ông Phan Văn Lá yêu cầu TAND huyện Châu Thành bồi thường oan sai gần 500 triệu đồng và công khai xin lỗi.

Ngày 8-6, Công an huyện đã chính thức nhận trách nhiệm sẽ bồi thường cho ông Lá.

Đến ngày 6-7, các cơ quan tố tụng huyện Châu Thành, Long An đồng ý bồi thường cho ông Phan Văn Lá 300 triệu đồng.