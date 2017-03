Đang xét xử nguyên đại úy CSGT bắn chết cấp trên

Bị cáo Ngô Xuân Vinh tại phiên tòa xét xử Liên quan đến vụ nổ súng ở Trạm CSGT Suối Tre, sáng nay 19-6, TAND tỉnh Đồng Nai đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Văn Vinh (40 tuổi, nguyên đại úy công tác tại trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai) về tội giết người. Liên quan đến vụ nổ súng ở Trạm CSGT Suối Tre, sáng nay 19-6, TAND tỉnh Đồng Nai đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Văn Vinh (40 tuổi, nguyên đại úy công tác tại trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai) về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 13 giờ ngày 22-9-2013, thiếu tá Trần Ngọc Sơn, Trạm phó trạm CSGT Suối Tre cùng Chí và một số người sau khi ăn nhậu thì đến hát karaoke tại quán H.L (phường Xuân An, thị xã Long Khánh). Lúc này, Ngô Văn Vinh cũng đang hát tại đây, nghe có ông Sơn ở phòng bên cạnh nên qua chào xã giao thì xảy ra mâu thuẫn với Chí. Chí cầm ly bia đập thẳng vào mặt Vinh trúng sóng mũi gây chảy máu. Ông Sơn bênh vực Chí nên giữa Sơn và Vinh xảy ra ẩu đả.

Được mọi người can ngăn, Vinh bỏ về cơ quan nằm ngủ. Một lát sau, ông Sơn về cơ quan tìm Vinh và tại đây hai người tiếp tục xảy ra xô xát. Vinh lấy khẩu súng ra, trong lúc giằng co súng nổ hai phát, trúng vào thượng úy Đoàn Thanh Phú, người lao ra can ngăn khi thấy xô xát. Hai bến tiếp tục giằng co, Vinh bắn thêm bốn phát, trong đó có hai phát trúng vào người ông Sơn khiến ông tử vong.

Trước đó, Viện KSND tỉnh Đồng Nai truy tố bị cáo Vinh về tội giết người trong trạng thái bị kích động mạnh. Sau đó, VKSND tỉnh Đồng Nai đã sửa cáo trạng cũ và ra cáo trạng mới truy tố bị cáo Vinh về tội giết người.

Cũng liên quan đến vụ án này, Trương Thành Chí (thường gọi là Trúc, ngụ tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai) cũng bị Công an thị xã Long Khánh bắt tạm giam để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Theo cơ quan điều tra, Chí được xác định có liên quan đến vụ nổ súng tại trạm CSGT Suối Tre. Cụ thể, Trúc đã gây ra thương tích 40% cho Ngô Xuân Vinh

Trước đó, ngày 21-5, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên bố tiếp tục tạm hoãn phiên tòa xét xử bị cáo Ngô Văn Vinh với lý do vắng mặt nhân chứng Trương Thành Chí. Theo TAND tỉnh Đồng Nai, Trương Thành Chí là nhân chứng và mắt xích cực kỳ quan trọng trong vụ án. Bởi Chí là nguyên nhân mẫu thuẫn dẫn đến việc xảy ra vụ án. Do vậy, việc vắng mặt của Chí sẽ ảnh hưởng đến tính khách quan của phiên tòa.

Cũng theo TAND tỉnh Đồng Nai, Trương Thành Chí đã bị cơ quan điều tra Công an thị xã Long Khánh khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, Công an thị xã Long Khánh đã không thông báo cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, Viện KSND tỉnh Đồng Nai và TAND tỉnh Đồng Nai biết thông tin này. Do vậy, TAND tỉnh Đồng Nai không biết để xin trích xuất bị cáo Trương Thành Chí ra khỏi trại giam đưa đến tham dự phiên tòa với tư cách nhân chứng của án.

Ngoài ra liên quan đến vụ việc trên, 11 cán bộ, chiến sĩ khác của công an Đồng Nai cũng đã bị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm.

PLO sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến phiên xử trong các bản tin tiếp theo.