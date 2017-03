Đang xét xử vụ chặn QL1, làm bị thương hàng chục cảnh sát cơ động

Sáng nay (17-12), TAND huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đã mở phiên tòa xét xử 12 bị cáo (đều là người dân xã Vĩnh Tân, Tuy Phong) về tội gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong hai ngày 17 và 18-12.

Trước đó, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân II (Vĩnh Tân, Tuy Phong) khi đi vào hoạt động, khói thải và bụi xỉ than của nhà máy này đã liên tục phát tán vào môi trường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sức khỏe, tinh thần của cư dân sống quanh khu vực.

Dù UBND tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi gây ô nhiễm và người dân nhiều lần làm đơn kêu cứu, nhà máy có khắc phục tuy nhiên tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn không giảm.

Bức xúc, trong các ngày từ 14 đến 16-4, hàng trăm người dân đã kéo ra chặn QL1A gây ùn tắc nghiêm trọng để phản đối nhà máy. Chính quyền địa phương đã cố gắng thuyết phục, vận động nhưng bất thành. Khi lực lượng CSCĐ được tăng cường đến hiện trường để vãn hồi trật tự, một số người quá khích đã hô hào dẫn đến xung đột.











Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Phương Nam

Nhiều người dân đã dùng gậy gộc, gạch đá, ném bom xăng thậm chí ném formol vào lực lượng cảnh sát và tấn công vào khách sạn Vĩnh Hảo nơi chính quyền địa phương mượn làm “Sở chỉ huy” để triển khai công tác vận động, vãn hồi trật tự.

Hậu quả có 18 CSCĐ bị thương, 12 lá chắn bị đập vỡ, khách sạn Vĩnh Hảo bị đập phá, ba xe hơi đậu trong sân khách sạn cũng bị ném đá hư hỏng thiệt hại hơn nửa tỉ đồng.

Trong số 12 bị cáo có ba người bị truy tố tội gây rối trật tự công cộng, chín người còn lại bị truy tố tội chống người thi hành công vụ và có bảy người bị khởi tố bắt giam.

Riêng chị Trương Thị Tiểu My bị khởi tố và cho tại ngoại về tội chống người thi hành công vụ đã được đình chỉ điều tra ngày 24-9 do chết vì bệnh. Toàn bộ các bị cáo đều là lao động nghèo trong đó có một người là bảo vệ của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Theo cáo trạng đây là vụ án có nhiều người tham gia, có đồng phạm giản đơn, không có sự cấu kết chặt chẽ với nhau mà phạm tội một cách bột phát. Ngoài ra theo VKSND huyện Tuy Phong, các bị can phạm tội cũng do ô nhiễm môi trường từ tro bụi, xỉ than của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân II gây ra làm ảnh hưởng đến đời sống, tinh thần của gia đình và bản thân các bị can. Sự ô nhiễm môi trường này đã kéo dài, vi phạm pháp luật nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết dứt điểm. Các bị can có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Phiên tòa vẫn đang được tiếp diễn. PLO sẽ thông tin diễn biến phiên tòa trong các bản tin sau.