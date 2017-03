Đáng xử hình sự nhưng ‘ém’ lại để phạt hành chính

Theo VKS, qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án Võ Thành Sâm và đồng bọn cướp tài sản, Viện phát hiện ngày 18-5-2014 Sâm đã bị Công an xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp tài sản. Chỉ ba ngày sau, ngày 21-5-2014, Sâm tiếp tục trộm cắp tài sản, sau đó bị Công an thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng. Viện cho rằng hành vi trộm cắp tài sản (lần sau) của Sâm có dấu hiệu tội trộm cắp tài sản, quy định tại khoản 1 Điều 138 BLHS (người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị dưới 2 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm). Việc Công an thị trấn Phú Thứ không chuyển xử lý hình sự mà chỉ xử phạt hành chính đối với Sâm là không đúng pháp luật.