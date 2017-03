Đang xử Trung tá Công an Campuchia bắn 2 người

Ngày 7-3, TAND tỉnh An Giang mở phiên xử sơ thẩm vụ Lay Bun Thy (53 tuổi, thời điểm phạm tội là trung tá, phó đồn công an cửa khẩu quốc tế Phnôm Đenn, thuộc Tổng cục Di trú Bộ Nội vụ Campuchia, tạm trú tổ 3, khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, An Giang) về các tội danh giết người; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tháng 7-2016, Lay Bun Thy đã dùng súng bắn chết anh Lê Văn Được (chủ tiệm vàng ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) tại một quán nhậu ở huyện Tịnh Biên, An Giang.





Lay Bun Thy tại phiên xử sơ thẩm ngày 7-3. Ảnh: THẤT SƠN

Theo hồ sơ, tối 16-7-2016, Lay Bun Thy cùng một nhóm bạn đến nhậu tại quán Hương Xưa (thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, An Giang).

Thời điểm này, Phạm Văn Quang, Lê Văn Được (chủ tiệm vàng ở huyện Tri Tôn, An Giang) cùng năm người bạn cũng đang nhậu ở chòi đối diện.

Đến hơn 20 giờ thì Quang và Được đến bàn mời Trung tá Thy ly bia. Tuy nhiên, đôi bên lại xảy ra cự cãi nên cả hai bỏ về bàn của mình.

Tại bàn nhậu của mình, Quang nói chuyện với bạn nhậu, trong đó có ý nói trước đây Thy bị đánh bể đầu nhưng nay còn hung hăng...

Thy nghe được lời Quang nói nên đi về nhà ở gần quán để lấy khẩu súng K59 cùng tám viên đạn rồi trở lại quán.

Thy tiến lại bàn nhậu nơi Quang ngồi để hỏi chuyện trước đây Thy bị đánh có phải do Quang không. Khi Quang nói đúng vậy, Thy liền rút súng bắn thẳng vào Quang và bắn tiếp một phát nữa nhưng không trúng.

Khi Được đứng lên, Lay Bun Thy bắn hai phát vào người Được khiến anh này gục tại chỗ. Gây án xong, Thy bỏ về nhà.

Hai nạn nhân Được và Quang được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng Được đã tử vong trước khi nhập viện, còn Quang được chuyển tiếp lên BV Chợ Rẫy cấp cứu, may mắn thoát chết.

Đến 5 giờ sáng 17-7-2016, Lay Bun Thy được gia đình đưa ra đầu thú tại Công an huyện Tịnh Biên. Công an khám xét nhà Thy thu giữ được hai khẩu súng quân dụng loại K59 và CZ cùng 115 viên đạn các loại và đây là số vũ khí do Thy mang trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Chúng tôi sẽ cập nhật diễn biến phiên xử trong bản tin tiếp theo, mời bạn đọc đón theo dõi.