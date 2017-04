Đánh 1 cái bằng tay bị thương tích 52%

Sửa bản án do tính sai án phí Về dân sự, ông Túc yêu cầu bị cáo Tuấn bồi thường nhiều khoản tổng cộng hơn 280 triệu đồng. Tại tòa, HĐXX tuyên buộc Tuấn bồi thường cho bị hại hơn 40 triệu đồng. Nhưng sau đó tòa phải ra thông báo sửa chữa, bổ sung bản án do có sai sót về án phí. Cụ thể, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho ông Túc do tổn thất về tinh thần là 30 tháng lương nhân với mức lương tối thiểu. Nhưng thay vì nhân thành số tiền 36.300.000 đồng thì tòa lại tính ra số tiền 3.630.000 đồng. Vì thế tòa đã sửa chữa bản án nâng số tiền bị cáo phải bồi thường từ hơn 40 triệu đồng lên 73 triệu đồng. Kèm theo đó là án phí và các khoản khác cũng được sửa lại cho tương ứng với số tiền bồi thường.