Đánh bạc dưới 5 triệu, ba bị cáo được miễn tội

Nghị quyết số 109/2015 của Quốc hội (về việc thi hành BLHS 2015) cùng Công văn số 80/2016 của TAND Tối cao để miễn trách nhiệm hình sự (TNHS) cho ba bị cáo do số tiền đánh bạc dưới 5 triệu đồng.

Vụ thứ nhất, cuối tháng 4-2016, TAND quận Thốt Nốt tuyên miễn TNHS về tội đánh bạc đối với bị cáo NTC (56 tuổi) do số tiền khi bắt quả tang thể hiện trên phơi đề chỉ có gần 2,3 triệu đồng, bản thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự. Tòa kiến nghị công an quận xử phạt hành chính đối với bị cáo về hành vi ghi bán số đề.

Vụ thứ hai, ngày 16-5-2016, TAND huyện Phong Điền đã tuyên miễn TNHS cho hai bị cáo Đặng Hoàng Đô và Đặng Văn Hoàng Tùng do số tiền đánh bạc dưới 5 triệu đồng. Trước đó, Công an huyện Phong Điền bắt quả tang Lê Trung Đông bán số đề qua điện thoại di động cho Đô với số tiền 2,3 triệu đồng, bán số đề cho Tùng với số tiền hơn 4,5 triệu đồng. Quá trình điều tra xác định tổng số tiền Đông tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số đề là gần 14 triệu đồng. Sau đó, VKSND huyện Phong Điền truy tố Đông về tội tổ chức đánh bạc, Đô và Tùng về tội đánh bạc.

Theo Công văn số 80/2016 của TAND Tối cao, kể từ ngày 9-12-2015 (ngày công bố BLHS 2015) đến hết ngày 30-6-2016, đối với người thực hiện hành vi đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá dưới 5 triệu đồng, chưa bị xử phạt hành chính về hành vi này hay hành vi tổ chức đánh bạc hoặc chưa bị kết án về tội đánh bạc hay tổ chức đánh bạc hoặc đã được xóa án tích về tội đánh bạc hoặc tội tổ chức đánh bạc, nếu vụ án đang trong giai đoạn xét xử thì tòa phải mở phiên xử và căn cứ vào Điều 25 BLHS 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) miễn TNHS đối với người phạm tội. Đồng thời với việc miễn TNHS, đình chỉ vụ án, tòa phải ghi rõ trong quyết định hoặc bản án lý do của việc miễn TNHS, đình chỉ vụ án là do chính sách hình sự mới nhân đạo của Nhà nước chứ không phải oan sai do cơ quan tố tụng gây ra. Do đó người được miễn TNHS, đình chỉ vụ án không có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.