Đánh bài ăn thịt gà, 4 người già bị phạt

Tối 19-2, ông Hồ Trọng Hiểu, Trưởng Công an xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, Cà Mau, cho biết ông đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bốn người “đánh bài ăn thịt gà” với mức phạt mỗi người 1 triệu đồng. Bốn người bị phạt gồm bà Lê Thị Huê (66 tuổi), ông Lâm Văn Bạn (76 tuổi), ông Trương Ngọc Lợi (65 tuổi) và ông Nguyễn Công Bình (62 tuổi, cùng ngụ ấp Tân Phước).

Chưa kịp ăn gà đã chi ra 4 triệu

Hồ sơ vụ việc cho thấy bà Huê có bán rượu với hàng tạp hóa. Trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, ông Bạn mua 15 lít rượu đế nhưng chưa trả tiền nên ngày 12-2 lão nông này đến nhà bà Huê để thanh toán nợ. Lúc đó ông Bạn thấy hai người cùng xóm là ông Lợi và ông Bình uống cà phê tại nhà bà Huê nên mới rủ nhậu. Bà Huê sau đó có nhã ý làm thịt con gà đang nuôi để đãi khách.

“Chị Huê thường đãi nhậu cho tụi tui nên giờ để chủ nhà đãi thịt gà nữa tụi tui sẽ rất ngại. Vì vậy ba người đàn ông tụi tui bàn nhau hay là rủ chị Huê đánh bài tiến lên, nếu ai thua mà xếp hạng ba, tư thì hùn tiền mua con gà của chị Huê làm mồi. Chơi khoảng nửa giờ thì có một công an viên đến và sau đó bốn người tụi tui bị đưa về công an xã” - ông Bình kể.

Theo ông Bình, lúc này trong túi ông Bạn có 320.000 đồng mang theo để trả tiền rượu cho bà Huê. Ông Bạn chưa kịp trả thì bị công an viên tịch thu và số tiền này được cho là tang vật. “Chị Huê bán rượu cho hàng xóm được 20.500 đồng. Số tiền này chủ nhà để trong hộp ở nhà bếp cũng bị công an xã tịch thu” - ông Bình kể.

Tại Công an xã Tân Đức, ông Bạn bị mời vào phòng để công an viên lập biên bản với nội dung đánh bài ăn thua một con gà. Lão nông này với ba người liên quan mỗi người bị phạt 1 triệu đồng. “Tụi tui gọi điện thoại về nhà nhờ người thân mang tiền đến nộp rồi mới được về. Công an viên tên Tùng thu tiền nhưng không ra phiếu thu cho tất cả bốn người” - ông Bình nói.



Ông Lâm Văn Bạn và ông Nguyễn Công Bình buồn rầu vì lỡ ham vui mà bị phạt. Ảnh: HÀM YÊN

“Không cần thiết thì chỉ cần nhắc nhở”

Theo Trưởng Công an xã Tân Đức Hồ Trọng Hiểu, do bốn người đánh bài ăn thua một con gà nên họ vi phạm pháp luật. Công an đã xử phạt bốn người đánh bài theo điểm a khoản 2 Điều 26 Nghị định 167/2013 (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự…). Điểm này quy định phạt hành vi đánh bạc trái phép 1-2 triệu đồng và xã áp dụng mức thấp nhất là 1 triệu đồng/người.

“Còn việc công an xã thu trước của mỗi người 1 triệu đồng là tiền “dự nộp”, khi nào chính thức trao quyết định xử phạt thì công an sẽ giao phiếu thu tiền” - ông Hiểu cho hay.

Trao đổi với người viết, Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, cho biết ông đã yêu cầu Công an huyện Đầm Dơi làm việc với Công an xã Tân Đức và bốn người đánh bài tại ấp Tân Phước. “Sau khi làm rõ vụ việc, tôi sẽ chỉ đạo Công an huyện Đầm Dơi yêu cầu Công an xã Tân Đức xử lý vụ việc hợp tình, hợp lý. Việc nào đáng xử lý nghiêm thì phải xử, cái nào không cần thiết thì nhắc nhở cũng đủ sức răn đe” - Đại tá Sỹ chia sẻ.

Sáng 20-2, bà Huê cho biết Công an huyện Đầm Dơi đã mời bốn người đánh bài lên làm việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi vụ việc có diễn biến mới.