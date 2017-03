Đánh chết người còn thách báo công an

Ngày 6-4, TAND TP.HCM sau một buổi xét xử sơ thẩm vụ bị cáo Hoàng Long Sơn (SN 1988, ngụ TP.HCM) về hai tội giết người và cố ý gây thương tích đã quyết định trả hồ sơ cho VKS yêu cầu điều tra bổ sung và làm rõ có đồng phạm hay không.



Bị cáo Sơn tại tòa.



Theo hồ sơ, tối 24-1-2014, Sơn và nhóm bạn hát karaoke tại đường Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Đến khuya thì nhóm này xuống lấy xe máy ra về.



Tại đây, Sơn thấy trên xe anh Nguyễn Quốc Hùng có chiếc ghế dành cho trẻ em nên Sơn đến lấy đùa giỡn với bạn. Lúc này anh Hùng và bạn ra về nên bắt gặp. Anh Hùng yêu cầu Sơn đưa ghế để chở con. Sơn không những không trả còn lớn tiếng dẫn đến xảy ra mâu thuẫn. Nhóm Sơn đã lao vào đánh anh Hùng gục tại chỗ nhưng vẫn không dừng tay. Đến khi vợ anh Hùng van xin nhóm Sơn mới dừng lại. Cạnh đó, bạn của anh Hùng cũng bị đánh với thương tích 32%.



Trước lúc đi, Sơn còn đưa số điện thoại và thách thức báo công an. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong do chấn thương sọ não.



Gần một năm sau, Sơn bị Công an TP.HCM bắt giữ và khởi tố, truy tố. Tại phiên xử, camera ghi hình được công chiếu lẫn lời khai nhân chứng cho thấy việc tấn công nạn nhân không chỉ có mỗi mình Sơn.