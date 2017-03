Đánh nhau, đánh cả công an

Ngày 8-7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử Trần Văn Trung (27 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo hồ sơ, đêm 4-11-2014, Trung và bạn xảy ra xô xát với nhóm thanh niên tại khu vực ngõ Lương Sư A, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội.

Nhận được tin báo, tổ công tác công an phường Văn Chương cùng bảo vệ dân phố ra giải quyết vụ việc. Tại đây, 2 cán bộ công an phường gồm đồng chí Hoàng Anh Tuấn và Hoàng Trung Đức mời Trung và một số người về trụ sở làm việc. Trung không chấp hành và còn có lời lẽ chửi bới, thách thức tổ công tác buộc 2 cán bộ công an khống chế đưa Trung về trụ sở.





Bị cáo Trung tại phiên phúc thẩm.

Khi đến gần trụ sở, Trung tiếp tục có hành vi chống đối như: vùng vẫy, giằng co xô đẩy với đồng chí Đức làm rơi hai cành tùng và biển hiệu trên trang phục. Trung còn dùng chân đạp vào bụng cán bộ công an này.

Không dừng lại, khi được áp giải vào trụ sở công an, Trung tiếp tục giằng giật, húc đầu, dùng tay bị khóa tấn công một cán bộ công an phường khác và làm hư hỏng một số vật dụng trang trí trong phòng họp của công an phường.

Ngày 30-3-2015, Tòa án nhân dân quận Đống Đa (Hà Nội) tuyên phạt Trung 6 tháng tù giam về tội Chống người thi hành công vụ.

Sau đó, Trung làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại tòa phúc thẩm, Trung khai nhận do thời điểm đó uống nhiều rượu nên không làm chủ được mình.

Xét các yếu tố giảm nhẹ chưa được xem xét tại tòa sơ thẩm, HĐXX chấp nhận kháng cáo và tuyên phạt Trung 6 tháng tù treo.