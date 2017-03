Đánh nhiều người, chị bị tăng án, em bị khởi tố tại tòa

Theo hồ sơ, nhà cha Vân có mâu thuẫn với nhà hàng xóm là ông Trịnh Quang Hân.



Chiều 1-6-2014, trời đổ mưa, ông Hân ra quay bạt che mưa, cố tình để cho tay quay va đập nhiều lần vào dàn cây cảnh trước sân nhà Vân. Đôi bên xảy ra cãi vã.

Con ông Hân là Trịnh Quốc Việt chạy ra đấm đá Vân. Ông Hân không can ngăn mà còn giữ chặt hai tay Vân cho con mình đánh. Việt và ông Hân cùng tham gia đánh Vân. Sau đó hàng xóm đến can và em Vân là Hoàn chạy ra đánh ông Hân để bảo vệ Vân. Công an phường 2 đã mời hai bên ra phường lấy lời khai.



Ngày hôm sau Vân nghĩ lại chuyện bị ông Hân và Việt đánh ngày hôm trước, ấm ức nên chạy ra nhặt cây củi đánh Việt. Anh Trung (anh trai Việt) chạy ra can ngăn thì bị Vân đánh trúng vào đầu ngất xỉu. Lúc này, cha mẹ Vân chạy ra can và kéo Vân về. Sau đó, ông Hân, Trung, Việt làm đơn tố cáo Vân về tội cố ý gây thương tích.



Bị cáo Vân tại phiên xử

Ngày 10-8, TAND TP.HCM đã chấp nhận kháng cáo của phía người bị hại, sửa bản án sơ thẩm vụ bị cáo Mai Thị Ngọc Vân (36 tuổi, ngụ quận Tân Bình) cố ý gây thương tích.

Theo đó, HĐXX đã chuyển khung hình phạt theo hướng tăng nặng và tuyên phạt bị cáo Vân bốn năm tù về tội cố ý gây thương tích. Ngoài ra, bị cáo còn có trách nhiệm bồi thường 49 triệu đồng cho các bị hại.

Đáng chú ý, HĐXX sau khi tuyên án cũng quyết định khởi tố tại tòa đối với Mai Khải Hoàn (33 tuổi, em trai bị cáo Vân) để điều tra tội cố ý gây thương tích.



Trước đó, xử sơ thẩm TAND quận Tân Bình tuyên phạt bị cáo này chín tháng tù. Bị cáo đang được tại ngoại vì nuôi con nhỏ kháng cáo xin hưởng án treo. Phía nạn nhân và người liên quan lại kháng cáo tăng hình đối với bị cáo.



HĐXX phúc thẩm nhận định về tố tụng VKS cho rằng cấp sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng, chưa xác định được thương tật của người bị hại để xác định hành vi của những người có liên quan nên hủy án để điều tra xét xử lại là không cần thiết. Bởi TAND quận đã trả hồ sơ điều tra bổ sung nhiều lần, việc điều tra bổ sung không phát sinh tình tiết nào khác. Cạnh những vi phạm tố tụng VKS nêu ra không được xem là nghiêm trọng để phải hủy án.



Bị cáo Vân và người nhà khóc sau phiên xử





Về nội dung, cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Vân theo khoản 1 Điều 104 BLHS là chưa phù hợp bởi chỉ tính riêng thương tích của bị hại Trịnh Quang Trung đã là 13%, cấp sơ thẩm cho rằng trừ 6% vùng lưng vì không xác định được có phải do bị cáo gây ra hay không là không phù hợp với nguyên tắc chịu trách nhiệm hình sự nhiều người gây thương tích cho một người ở cùng một thời điểm.



Đồng thời, quá trình điều tra, xét xử đã chứng minh chỉ có một mình bị cáo sử dụng hung khí tấn công anh Trung trong khi bị hại không thể gây thương tích ở vùng lưng của mình. Do đó, bị cáo Vân phải chịu toàn bộ trách nhiệm thương tích 13% do mình gây ra nên đủ cơ sở buộc tội ở khoản 2 Điều 104.



Mặt khác, bị cáo phạm tội nhiều lần với nhiều người, dùng hung khí nguy hiểm mà tuyên chín tháng tù là không phù hợp.



Còn Hoàn, em bị cáo Vân, dù tòa cấp sơ thẩm đã nhiều lần trả hồ sơ để xem xét hành vi cố ý gây thương tích nhưng không được chấp nhận. Quá trình xét xử phúc thẩm, bị cáo Vân, người làm chứng, bị hại và chính lời khai của Hoàn cho thấy Hoàn có hành vi cố ý gây thương tích. Do đó, HĐXX quyết định khởi tố Hoàn tại tòa.