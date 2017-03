Đánh vợ chết vì hoang tưởng

Khoảng 15 giờ ngày 7-3-2016, Puih Kin nghe ồn ào trong đầu, cho rằng vợ mình là chị Rah Mah Pyich đang âu yếm anh hàng xóm trong vườn điều.



Bị cáo Puih Kin trước vành móng ngựa



Bực tức, Puih Kin nhặt một khúc gỗ rồi đi về phía chị Rah Mah Pyich lúc này đang loay hoay nhặt hạt điều, phang 3 phát khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, Puih Kin do thường xuyên uống rượu dẫn đến bị bệnh rối loạn tâm thần và hành vi. Cơ quan điều tra còn chứng minh được, trước khi gây án 1 giờ, Puih Kin lên cơn hoang tưởng và đã cầm can nhựa chứa đầy xăng định uống nhưng may mắn được mọi người can ngăn.

Puih Kin và chị Rah Mah Pyich kết hôn từ năm 1997, đã có với nhau 3 mặt con. Ngoài phạt tù, Hội đồng xét xử còn buộc Puih Kin phải bồi thường cho gia đình người bị hại tổng cộng 180 triệu đồng.