Đập phá tài sản người khác, xử tội gì?

Một vụ gây tranh cãi về tội danh Tối 23-11-2012, NVC chạy xe máy chở TVHH đi chơi. Trên đường đi, H. nói: “Hôm nay em say rồi, em đi nát...” (quậy phá). C. nói: “Mày thích nát thì tao đi nát cùng mày...”. H. bảo C. soi đèn xe máy nhặt gạch, sau đó cả hai đến khu vực Km 4, phường Ỷ La (TP Tuyên Quang). Gặp một chiếc ô tô, H. nói C. chạy xe đuổi theo và cầm viên gạch ném làm kính chắn gió phía sau của ô tô bị vỡ vụn. Theo kết quả định giá, trị giá thiệt hại là 4 triệu đồng. Quá trình giải quyết vụ án này có hai quan điểm khác nhau về tội danh của C. và H.: Có ý kiến nói họ phạm tội hủy hoại tài sản vì kính sau của ô tô đã bị vỡ hoàn toàn, không thể sửa chữa hay khắc phục được mà buộc phải thay thế. Ngược lại, có ý kiến bảo họ chỉ phạm tội cố ý làm hư hỏng tài sản vì tài sản bị thiệt hại ở đây là chiếc ô tô, vốn được cấu tạo bởi rất nhiều chi tiết, trong đó có kính sau. Việc kính chắn gió phía sau bị vỡ chỉ làm ảnh hưởng một phần tính năng, tác dụng của ô tô và có thể sửa chữa được…