Đấu giá tài sản làm lợi lớn!

Các loại tài sản được giao bán đấu giá: 1. Tài sản nhà nước phải bán đấu giá theo quy định pháp luật về quản lý nhà nước; 2. Tài sản đảm bảo theo quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm; 3. Tài sản để thi hành án theo quy định pháp luật về thi hành án; 4. Tài sản là tang vật, phương tiện do vi phạm hành chính bị tịch hu, sung công quỹ nhà nước theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; 5. Tài sản là hàng hóa lưu giữ do người vận chuyển đường biển, đường hàng không, đường bộ lưu giữ tại Việt Nam; 6. Tài sản bị xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định về thuế. 7. Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức có yêu cầu bán đấu giá tài sản. (Theo Nghị định 17/2010 của chính phủ) 357 là số cuộc bán đấu giá thành trong năm 2016 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM. Tổng trị giá tài sản bán được là 708.790.490.343 đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm là 92.527.844.511 đồng.