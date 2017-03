Đau lòng vụ xử bé tử vong ở hồ bơi

Đề nghị tòa ghi nhận quyền khởi kiện vụ án khác Về yêu cầu ghi nhận quyền khởi kiện cho nguyên đơn khi có thiệt hại khác phát sinh, luật sư Phạm Công Út (bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn) lý giải: Điều 610 BLDS hiện hành quy định thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm chỉ gồm chi phí chữa nạn nhân, chi phí mai táng, tiền cấp dưỡng. Nhưng đến BLDS 2015 (có hiệu lực thi hành vào 1-1-2017), Điều 591 có quy định bổ sung về thiệt hại khác do pháp luật quy định. Đây là một trường hợp có tính chất thương tâm và hi hữu. Đó là một cặp vợ chồng hiếm muộn, phải nhờ y học mới có được đứa con. Tai nạn xảy ra, bây giờ phải tiếp tục nhờ y học can thiệp để có đứa con khác nên chi phí phát sinh chính là thiệt hại khác. Từ đó, luật sư đề nghị tòa ghi nhận cho nguyên đơn được quyền khởi kiện thành một vụ án khác khi có các chi phí này phát sinh.