Đầu thú với... người bị hại cũng được tòa giảm nhẹ

Phân biệt tự thú với đầu thú Theo Sổ tay thẩm phán của TAND Tối cao, tự thú là tự mình nhận tội và khai ra hành vi phạm tội của mình trong khi chưa ai phát hiện được mình phạm tội. Còn đầu thú là có người đã biết hành vi phạm tội của người phạm tội, biết không thể trốn tránh được nên người phạm tội ra đầu thú. Do đặc tính chủ động ra nhận tội khi chưa bị phát hiện nên hành vi tự thú được đánh giá cao hơn đầu thú. Điểm 0 khoản 1 Điều 46 BLHS quy định tự thú là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Theo Điều 47 BLHS, nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thuộc khoản 1 Điều 46 BLHS trở lên thì người phạm tội có thể được tòa áp dụng mức án dưới khung hình phạt truy tố. Còn hành vi đầu thú chỉ được xem là tình tiết giảm nhẹ khác theo khoản 2 Điều 46 BLHS (do tòa xem xét nhưng phải ghi rõ trong bản án). Các tình tiết giảm nhẹ do tòa xem xét này không phải là căn cứ để tòa xử dưới khung.