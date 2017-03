Dấu vết trên người cô gái tố cáo chồng hờ “phi công” đánh chết vợ

Sau khi đưa xác đứa con gái tội nghiệp từ Bệnh viện Đa KH tỉnh Khánh Hòa về quê tận thôn KTy 4, xã Chư Kpô, huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk để an táng. Trong khi tắm rửa để chuẩn bị tẩm liệm, người cha của cô gái xấu số phát hiện trên người con gái của mình đầy những vết bầm tím, ông liền nghi ngờ con gái ông không phải chết vì bệnh hen suyễn mà nghĩ có lẽ đây là một vụ án mạng nên đã nhờ công an vào cuộc và hung thủ đã lộ mặt.

Mối tình “rổ rá cạp lại”

Cô gái xấu số đó là H (SN 1983, trú thôn KTy 4, xã Chư Kpô, huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk) vốn sinh ra trong một gia đình cũng thuộc loại khá giả ở vùng cà phê Tây Nguyên là con thứ hai trong gia đình có 3 anh em 2 gái 1 trai.

Chị H có khuôn mặt dễ thương, giọng nói nhỏ nhẹ cùng nước da trắng ngần, tuy nhiên đường tình duyên lại không được như ý.

Sau khi ly dị chồng, H gửi hai con lại cho bố mẹ bỏ lên Buôn Hồ mở tạp hóa buôn bán để quên đi chuyện cũ.

Tại đây H gặp Dương Hoàng Tỉnh (SN 1989, trú thôn Tân Xương 2, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) đang làm thuê cho một công trình ở Buôn Hồ. Dù kém 6 tuổi, đã có vợ và một con nhưng thấy người phụ nữ với vẻ đẹp mặn mà, Tỉnh để ý rồi phải lòng. Hắn biết quá khứ tình duyên của chị nhưng chấp nhận và lên kế hoạch tán tỉnh.

Chẳng bao lâu, chị gật đầu đồng ý rồi đóng luôn cửa tiệm tạp hóa ở Buôn Hồ cùng Tỉnh về quê Tỉnh sống bằng nghề bỏ mối bơ cho các vựa trái c6y tại Suối Cát, Cam Lâm, Khánh Hòa. Còn Tỉnh suốt ngày lêu lổng, ăn chơi bằng tiền của vợ.

Việc buôn bán gặp khó khăn, cả hai kéo nhau ra Nha Trang thuê phòng trọ để kiếm kế sinh nhai.

Dấu vết trên cổ

Sáng ngày 25/8/2013, trước khi đi làm, chị H đưa 50.000 đồng cho Tỉnh để đi chợ nấu ăn trưa cho cả hai. Cầm tiền Tỉnh mang đi uống cà phê cùng đám bạn. Đến khoảng 11h, H đi làm về thấy Tỉnh ở nhà không nấu ăn thì hỏi tại sao, Tỉnh chẳng nói, chẳng rằng ném trả lại H số tiền 30.000 đồng. H tức giận chửi mắng Tỉnh, Tỉnh cầm chai nhựa đựng nước uống ném H rồi bỏ ra ngoài cửa phòng trọ ngồi. H từ trong nhà cầm một chày giã mắm đi ra đánh Tỉnh, Tỉnh quay lại một tay chụp lại chày trên tay H, một tay túm tóc H ghì xuống, Tỉnh giật chày đánh vào đầu H một cái rồi vứt chày đi, sau đó dùng tay đánh vào mặt H làm dập môi chảy máu. H cũng không vừa lấy một viên gạch loại 4 lỗ đánh lại làm Tỉnh chảy máu đầu. Tỉnh cũng nhặt viên gạch đánh lại vào đầu H làm chảy máu…

Nghe phòng trọ bên cạnh ồn ào, bà Lê Thị Sâm (chủ nhà trọ) có sang la mắng thì Tỉnh và H không đánh nhau nữa. H bỏ đến quán gội đầu 16 Đồng Nai của chị Nguyễn Thị Huệ để gội đầu làm sạch máu vùng đầu đến khoảng 13h30’ H trở về phòng. Tỉnh thấy sống chung với H không hợp nên lấy 1 xe đạp đến tiệm cầm đồ thế được 600.000 đồng rồi đi uống cà phê.

Khoảng 16h30’ cùng ngày do cảm thấy mệt nên H đến nhờ ông Nguyễn Phúc Thanh trú gần nơi thuê trọ nhờ chở đi bệnh viện cấp cứu, ông Thanh và anh Võ Đoàn Nghiệp chở H đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Khánh Hòa. Đến 11h5’ ngày 26/8/2013 H tử vong tại bệnh viện.

Sau khi nhận được tin con gái mất ở bệnh viện, bố mẹ chị H vội vàng đón xe xuống Nha Trang đưa xác con về. Bố chị H nhớ lại: "Tôi đến nhận xác để đưa con gái về quê an táng, tôi hỏi nó (Tỉnh- PV) phòng trọ hai đứa ở đâu để tôi đến lấy đồ của con gái mang về nhưng nó không nói. Tôi ngồi trên xe con thì nó qua xe khách, tôi qua xe khách thì nó nhảy qua xe con ngồi, như cố tránh mặt tôi, từ đó tôi nghi ngờ cái chết của con. Khi về tới nhà, tắm rửa tẩm liệm cho con gái tôi phát hiện trên người con tôi có nhiều vết bầm tím, tôi liền điện thoại cho Công an tỉnh Đăk Lăk nhờ điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của con mình.

Sau đó, công an tỉnh Đăk Lăk đã phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa vào cuộc điều tra. Theo bản kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Đăk Lăk kết luận về nguyên nhân tử vong của chị H “Bệnh lý tắc mạch phổi, viêm cơ tim cấp dẫn đến trụy tim mạch và hô hấp không hồi phục trên cơ thể có đa chấn thương phần mềm đầu, mặt, vai, tứ chi. Những chấn thương phần mềm trên là một trong nhiều tác nhân làm cho tắc mạch phổi nặng lên và dẫn đến tử vong”. Và ngay lập tức Tỉnh bị truy tố về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Bị cáo Dương Hoàng Tỉnh trước vành móng ngựa

Mới đây, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) mở phiên tòa đưa Dương Hoàng Tỉnh ra xét xử. Sau khi căn nhắc đầy đủ các tình tiết, tăng nặng và giảm nhẹ. Hội đồng xét xử TAND TP Nha Trang đã tuyên xử phạt bị cáo Dương Hoàng Tỉnh 6 năm tù, buộc bồi thường cho gia đình bị hại 36.504.000 đồng.