Đề nghị giám đốc thẩm vụ khởi tố 14 năm mới xét xử

Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 19-7-2003 nhưng phải đến nhiều tháng sau Công an xã Vân Côn mới báo cáo lên Công an huyện Hoài Đức. Việc trưng cầu giám định của công an huyện diễn ra trước cả thời điểm công an xã chuyển hồ sơ, điều này là không hợp lý.