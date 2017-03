Đề nghị hủy án vụ công an xã đánh chết học sinh

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra từ ngày 12 đến 14-11-2014, TAND huyện Vạn Ninh đã tuyên phạt Lê Minh Phát (25 tuổi, cựu công an viên xã Vạn Long) sáu năm tù về tội cố ý gây thương tích, chín tháng tù về tội bắt người trái pháp luật, tổng hợp hình phạt là sáu năm chín tháng tù. Lê Ngọc Tâm (32 tuổi, cựu công an viên xã Vạn Long) bị phạt chín tháng tù cho hưởng án treo về tội bắt người trái pháp luật, Lê Tấn Khỏe (sinh năm 1999, ngụ xã Vạn Long) ba năm tù về tội cố ý gây thương tích. Theo hồ sơ, chiều 29-12-2013, Lê Tấn Khỏe dùng vỏ chai nước khoáng ném trúng người em Tu Ngọc Thạch (sinh năm 1999, học sinh lớp 9 Trường THCS Lương Thế Vinh, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh). Sau khi hai nhóm thiếu niên đã giải hòa, Lê Minh Phát vô cớ đuổi bắt, đánh đập, còng tay em Thạch rồi cùng Lê Ngọc Tâm đưa em Thạch đến trụ sở Công an xã Vạn Long đánh tiếp. Sau khi được gia đình bảo lãnh về nhà, đến sáng 31-12-2013 em Thạch chết khi đang cấp cứu tại bệnh viện do chấn thương sọ não.