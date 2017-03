Đề nghị khởi tố vợ nguyên chánh VP Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 22-3, VKSND tỉnh và TAND tỉnh Nghệ An cho biết đã nhận được bản án của TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm số 49 ngày 1-6-2015 của TAND tỉnh Nghệ An để điều tra lại vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nội dung vụ án như sau: tháng 3-1999, Dương Thị An (trú phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng Phan Thị Khoa, Trần Thị Hồng Hoa góp vốn để kinh doanh nhà hàng tại mặt bằng được Trung tâm Thanh thiếu nhi Nguyễn Tất Thành (ở TP Vinh) cho thuê.

Mặc dù không có chức năng xuất khẩu lao động (XKLĐ) và giới thiệu việc làm nhưng ba người này đã mượn danh của trung tâm trên để quảng cáo tuyển người đi XKLĐ tại Nhật Bản, Hàn Quốc…

Từ năm 1999 đến 2000 đã có nhiều người đến đây nộp hồ sơ đi XKLĐ. Hoa đã chiếm luôn số tiền đặt cọc hơn 1,2 tỉ đồng của những người này rồi bỏ trốn trước khi bị khởi tố vào năm 2001.

Tháng 5-2013, Hoa đến Công an tỉnh Nghệ An đầu thú, đồng thời tố cáo An và bà Khoa là người chỉ đạo Hoa thực hiện hành vi phạm tội. Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoa, An, Khoa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, sau đó VKSND tỉnh đã ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can đối với bà Khoa vì cho rằng hành vi phạm tội của bà Khoa đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tháng 1-2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã kiến nghị lên viện trưởng VKSND Tối cao hủy bỏ quyết định của VKSND tỉnh Nghệ An để tránh bỏ lọt tội phạm. Tuy nhiên, VKSND Tối cao không hủy bỏ quyết định trên.

Sau 5 ngày nghị án, sáng 1- 6-2015, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Hoa 7 năm tù và An 24 tháng tù treo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bị cáo Trần Thị Hồng Hoa



Sau đó, Hoa kháng cáo lên cấp phúc thẩm. Ngày 8-2, TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm đã tuyên hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm số 49 ngày 1-6-2015 của TAND tỉnh Nghệ An và chuyển hồ sơ cho VKSND tỉnh Nghệ An để điều tra lại theo quy định của pháp luật.

HĐXX TAND cấp cao nhận định: “Việc Viện KSND tỉnh Nghệ An trừ số tiền 82,6 triệu đồng của ba bị hại (số tiền bà Phan Thị Khoa trả lại cho bị hại sau khi vụ án đã được khởi tố) ra khỏi tổng số tiền bị chiếm đoạt là bỏ lọt tội phạm đối với Phan Thị Khoa”.

Ngoài ra, HĐXX TAND cấp cao cũng cho rằng, không chỉ vắng mặt ở các phiên tòa sơ thẩm, mà tòa phúc thẩm nhiều lần triệu tập, bà Khoa cũng không chấp hành, thể hiện coi thường pháp luật. HĐXX kết luận: “Với việc bản án hình sự sơ thẩm số 49 của Tòa án cấp sơ thẩm bị hủy để điều tra lại theo hướng khởi tố, truy tố và xét xử Phan Thị Khoa theo quy định tại khoản 3, Điều 139 Bộ luật hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thì có căn cứ để làm rõ trách nhiệm bồi thường của bị cáo Hoa, bị cáo An và bà Khoa theo yêu cầu của bị cáo Hoa, từ đó xác định trách nhiệm hình sự của từng bị cáo”.

Bà Khoa là vợ của ông Trần Công Dương - nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An. Bà Khoa nguyên là cán bộ Chi cục Thuế TP Vinh, hiện nay là Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư thương mại xây dựng Đại Huệ (Nghệ An).