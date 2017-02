Đề nghị kiểm điểm CQĐT vì mô tả vật chứng bất nhất

Theo công văn này, nhà bà Nguyễn Thị Mạc (sinh năm 1967, trú xã Ia Lang, Đức Cơ) giáp ranh với nhà bà Hồ Thị Lam. Khoảng 15 giờ ngày 5-8-2015, vì mâu thuẫn nên bà Lam cùng con trai là Trần Phúc Thức dùng gậy gỗ đánh bà Mạc bị thương.

Công an huyện Đức Cơ xác định bà Lam đánh bà Mạc bị tổn thương 3% sức khỏe song lại cho rằng “hung khí gây ra thương tích cho bà Mạc không phải là hung khí nguy hiểm” nên đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Không đồng ý với quyết định không khởi tố vụ án, bà Mạc làm đơn khiếu nại đến Công an huyện Đức Cơ nhưng nơi đây bảo lưu quan điểm cho rằng đã làm đúng quy định của pháp luật. Bà Mạc gửi đơn khiếu nại lên VKSND huyện Đức Cơ và cũng bị cơ quan này bác đơn.

Qua kết quả kiểm tra, VKSND tỉnh Gia Lai nhận thấy ngày 15-9-2015, Công an xã Ia Lang nhận bàn giao hai thanh gỗ được xác định là vật bà Lam dùng để gây thương tích cho bà Mạc. Tại biên bản tạm giữ đồ vật, tài sản ngày 15-9-2015 (BL số 23), Công an xã Ia Lang ghi: “thanh gỗ có chiều dài 40 cm x chiều rộng hình dạng 3 cạnh hình tam giác”. Bà Mạc và bà Lam cùng ký xác nhận, phía dưới hai chữ ký còn ghi: “Tôi xác nhận thanh gỗ nhỏ hơn là vật tôi dùng đánh bà Mạc”.

Tuy nhiên, tại biên bản tạm giữ đồ vật, tài sản ngày 15-9-2015 do Công an xã Ia Lang giao cho bà Mạc lại không có phần ghi nội dung xác nhận của bà Lam về việc dùng thanh gỗ nhỏ hơn đánh bà Mạc. Như vậy, trong cùng một giờ, một ngày, Công an xã Ia Lang đã lập hai biên bản tạm giữ đồ vật, tài sản để thu giữ cùng một vật chứng nhưng lại có nội dung khác nhau là không phản ảnh được sự thật khách quan của sự việc.

Tiếp đó, ngày 9-10-2015, Công an xã Ia Lang tiến hành bàn giao vật chứng cho Công an huyện Đức Cơ, bút lục số 25 mô tả: “1 thanh gỗ khô mục có nhiều lỗ mối mọt, hình tam giác có chiều dài 46 cm, rộng 2 cm và 1 thanh gỗ khô đã cũ có 3 cạnh, cạnh rộng nhất 6 cm, một cạnh 4,5 cm, một cạnh 3,5 cm, chiều dài 40,04 cm”. Như vậy, việc mô tả vật chứng giữa bút lục số 23 với bút lục số 25 có sự khác nhau.

Từ hai thanh gỗ được Công an xã Ia Lang mô tả chung chung, không chi tiết đặc điểm, tình trạng, khi bàn giao cho Công an huyện Đức Cơ thì một trong hai thanh gỗ được mô tả là… thanh gỗ khô mục, có nhiều lỗ mối mọt.

Do đó, Công an huyện Đức Cơ căn cứ vào biên bản họp ngày 23-2-2016 giữa ba ngành công an - VKS - TAND xác định vật chứng không phải là hung khí nguy hiểm cùng Kết luận giám định pháp y số 255/TTPY để ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 24 là chưa thực hiện hết trách nhiệm trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.



Hung khí mà Công an huyện Đức Cơ cho rằng bị mối mọt.

Ngoài ra, đơn vị này còn vi phạm về thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; vi phạm về việc thu thập chứng cứ, bảo quản vật chứng; vi phạm chế độ thông tin, báo cáo việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; vi phạm về hình thức văn bản giải quyết đơn…

Công văn của VKSND tỉnh Gia Lai nêu rõ: “Từ những vi phạm trên của cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Cơ, VKSND tỉnh Gia Lai sẽ ban hành kiến nghị đến đồng chí thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Cơ yêu cầu tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm nhằm chấn chỉnh, khắc phục”.

“Vụ việc đã kéo dài hơn một năm trời cộng với những sai phạm như trên mà VKSND tỉnh Gia Lai chỉ đề nghị Trưởng Công an huyện Đức Cơ tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm cũng như cho rằng không đủ căn cứ để kết tội bà Lam vì không xác định được vật chứng là điều rất khó hiểu. Tôi sẽ tiếp tục khiếu nại lên cấp cao hơn” - bà Mạc bức xúc.