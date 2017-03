Đề nghị truy tố 3 cựu công an, kiểm sát Sóc Trăng dùng nhục hình

Thạch Sô Phách (trái) và Trần Hol - 2 trong 7 thanh niên bị bắt oan - Ảnh: Ph.Công

Ngày 31-3, nguồn tin cho biết cơ quan điều tra, Viện KSND Tối cao đã kết luận điều tra vụ án “Dùng nhục hình” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại tỉnh Sóc Trăng, đồng thời đề nghị truy tố 3 bị can về hai tội danh nêu trên.

Theo đó, 3 bị can là Nguyễn Hoàng Quân (SN 1977) và Triệu Tuấn Hưng (SN 1981), cùng là nguyên cán bộ Công an tỉnh Sóc Trăng, về tội “Dùng nhục hình”; Phạm Văn Núi (SN 1958), nguyên kiểm sát viên Viện KSND tỉnh Sóc Trăng, về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vụ án trên xuất phát từ vụ án mạng xảy ra vào đêm 4-7-2013 tại ấp Lâm Dồ, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Nạn nhân là ông Lý Văn Dũng (SN 1970, trú tại huyện Trần Đề), làm nghề xe ôm, bị sát hại, cướp tài sản.

Cơ quan công an đã khám nghiệm tử thi và xác định nạn nhân bị đâm vào ngực và đỉnh đầu dẫn tới cái chết.

Sau đó, qua điều tra, cơ quan công an tỉnh Sóc Trăng đã bắt giữ các thanh niên: Thạch Sô Phách, Trần Hol, Trần Văn Đở, Trần Cua, Khâu Sóc, Thạch Mươl để điều tra về hành vi giết người.

Tuy nhiên, các bị can trên đều không thừa nhận hành vi Giết người. Nguyễn Hoàng Quân và Triệu Tuấn Hưng đã còng, nhốt các ông này vào phòng và đánh nhiều lần, ép phải khai nhận là đã giết ông Lý Văn Dũng.

Ngoài ra, còn có Nguyễn Thị Bé Diễm, quê ở Hậu Giang, nhân viên phục vụ quán nhậu tại thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, cũng bị khởi tố về tội “Không tố giác tội phạm”.

Khi hồ sơ vụ án sắp khép lại thì bất ngờ vào các ngày 18 và 21-11-2013, Lê Thị Mỹ Duyên (trú tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang và Phạm Thị Kim Xuyến, trú tại huyện Trần Đề) đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận việc giết nạn nhân Lý Văn Dũng để cướp tài sản.

Sau khi xác minh điều tra hành vi của Duyên và Xuyến, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt hai người này. Đồng thời, ngày 25-1-2014 cơ quan điều tra, Công an tỉnh Sóc Trăng ra quyết định đình chỉ điều tra với 7 bị can bị bắt trước đó.

Được biết, sau đó Viện KSND tỉnh Sóc Trăng đã bồi thường cho 7 người bị oan sai với số tiền là gần 500 triệu đồng. Liên quan đến vụ án, có tất cả 25 cán bộ, chiến sĩ của Công an Sóc Trăng bị kỷ luật, kiểm điểm.

Theo Nguyễn Quyết/NLĐO