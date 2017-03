Đề nghị truy tố hai công an và kiểm sát viên

Kết luận đề nghị Viện Tối cao truy tố ba bị can nguyên là cán bộ công an, kiểm sát viên tỉnh Sóc Trăng về hai tội danh nêu trên.

Theo đó, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Quân, Đại úy Triệu Tuấn Hưng (nguyên điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng) bị đề nghị truy tố về tội dùng nhục hình. Ông Phạm Văn Núi (nguyên kiểm sát viên VKSND tỉnh này) bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, quá trình điều tra vụ án giết người (nạn nhân là anh Lý Văn Dũng, xảy ra đêm 4-7-2013), điều tra viên Quân, Hưng đã dùng dùi cui đánh nhiều lần vào người bảy nghi can khiến họ dù vô can vẫn phải khai nhận đã giết người. Còn ông Núi được phân công kiểm sát điều tra vụ án nói trên nhưng đã không làm đúng và đầy đủ trách nhiệm luật định, dẫn đến việc làm oan bảy thanh niên này.

Khi vụ án sắp đưa ra tòa xét xử thì bất ngờ Lê Thị Mỹ Duyên (trú TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) và Phạm Thị Kim Xuyến đã đến công an đầu thú và khai nhận việc giết nạn nhân Lý Văn Dũng để cướp tài sản. Sau khi xác minh, điều tra hành vi của Duyên và Xuyến, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt hai người này. Đồng thời, ngày 25-1-2014 cơ quan điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng ra quyết định đình chỉ điều tra với bảy bị can bị bắt trước đó.

VKSND tỉnh Sóc Trăng đã bồi thường cho bảy thanh niên bị oan với số tiền gần 500 triệu đồng. Liên quan đến vụ án, có tất cả 25 cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh Sóc Trăng bị kỷ luật với nhiều hình thức.

N.ĐỨC