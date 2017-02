Đề nghị truy tố vụ chết sau khi gặp công an xã

Chiều ngày 23-2, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Cao Tiến, em nạn nhân Nguyễn Cao Tấn (SN 1971, trú thôn Đoàn Kết, xã Lãng Công, Sông Lô, Vĩnh Phúc) cho biết gia đình đã nhận được thông báo của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, ngày 14 -2, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 27–10–2016 tại xã Lãng Công, huyện Sông Lô đến Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị truy tố ba bị can gồm Lương Duy Tuyển, Trần Đăng Khôi và Nguyễn Trọng Ánh theo Khoản 3 – Điều 104 BLHS.



Gia đình nạn nhân Nguyễn Cao Tấn đồng ý với việc truy tố các bị can theo khoản 3 Điều 104 BLHS. Ảnh: PHI HÙNG

Ông Tiến cũng cho hay, gia đình đồng ý với kết luận điều tra và đề nghị truy tố các bị can theo Khoản 3 Điều 104 BLHS. Tuy vậy, gia đình ông vẫn tiếp tục đề nghị Viện KSND, Tòa án truy tố và xét xử kịp thời, nghiêm minh các đối tượng phạm tội. Đồng thời, gia đình kiến nghị cơ quan tố tụng cần tạm giam một bị can chứ không cho người này tại ngoại.