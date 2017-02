Đề nghị tử hình Giang Kim Đạt, chủ mưu chỉ chung thân

Bị cáo Hiển bị sa sút trí tuệ nặng? Bào chữa tại tòa, LS của Giang Văn Hiển cho biết bị cáo là một trong những chiến sĩ của đoàn tàu không số trước đây bị di chứng nặng nề về tinh thần. Theo đó, bác sĩ chuyên khoa kết luận vào ngày 17-1-2017 là bị cáo bị sa sút trí tuệ ở mức độ nặng. Do đó việc đánh giá về hành vi cần xem lại vì bị cáo khai không thống nhất, thiếu rõ ràng. “Bị cáo chuyển hóa một số tiền 260 tỉ đồng thông qua việc mua nhà rất ngây ngô, rất “nông dân”, có những căn nhà chỉ 27 m2. Bị cáo cũng không bán cho ai cả, để nguyên đó, khi cơ quan điều tra khám xét vẫn còn đầy đủ” - vị LS nói. Tuy nhiên, tranh luận lại, đại diện VKS cho rằng kết luận của bác sĩ chuyên khoa mới có thời gian gần đây. Trong khi tại cơ quan điều tra, Hiển khai rất thành khẩn lý do mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng là do bị cáo Đạt nhờ. Trong khi tại cơ quan điều tra, Đạt cũng khai nhờ bố mở tài khoản để các đối tác nước ngoài chuyển tiền vào. Quá trình điều tra bị cáo hoàn toàn minh mẫn, khai rõ ràng, ra tòa mới đổi lời khai. Cũng theo đại diện VKS, Hiển biết số tiền 260 tỉ đồng là bất hợp pháp nhưng vẫn rút số tiền này ra mua bất động sản, ô tô để biến tài sản bất hợp pháp thành hợp pháp.