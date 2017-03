Đề xuất kiểm điểm những thẩm phán để án quá hạn

Theo báo cáo, năm 2015 toàn cụm IV đã thụ lý gần 135.000 vụ án các loại, giải quyết hơn 128.000 vụ (đạt 95%). Đáng chú ý án hình sự trong 10 tỉnh, thành tăng. Cụ thể, thụ lý hơn 22.000 vụ với hơn 39.300 bị cáo.

Về số án bị hủy do lỗi chủ quan của thẩm phán 800 vụ, án bị sửa hơn 980 vụ. Đơn vị có án quá hạn cao là Bình Phước 34 vụ, TP.HCM 17 vụ. Nguyên nhân của những hạn chế trong công tác xét xử là do trình độ, năng lực chuyên môn của thẩm phán không đều, tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, thẩm phán chưa cao. Báo cáo cũng đề xuất tiến hành kiểm điểm nghiêm túc những thẩm phán để án quá hạn; thực hiện nghiêm việc kiểm điểm HĐXX đối với những vụ án bị hủy do nguyên nhân chủ quan, qua đó rút kinh nghiệm trong công tác xét xử.