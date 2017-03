Đề xuất mới: Khi hỏi cung bị can, bắt buộc phải ghi âm, ghi hình

Điều 174 dự án Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định phải ghi âm hoặc ghi hình khi hỏi cung bị can. Có hai loại ý kiến xung quanh quy định này.

Loại ý kiến thứ nhất đề nghị để chống bức cung, nhục hình, mớm cung, bảo đảm tính minh bạch, tăng khả năng kiểm soát đối với hoạt động tố tụng hình sự, cần quy định bắt buộc phải ghi âm hoặc ghi hình khi hỏi cung.

Loại ý kiến thứ hai đề nghị trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn thì quy định này khó bảo đảm thực thi. Vì vậy cần giữ như hiện nay là bắt buộc lập biên bản khi hỏi cung và đưa vào hồ sơ, trường hợp xét thấy cần thiết có thể ghi âm hoặc ghi hình hoạt động này.

Khi thẩm tra dự luật, đa số thành viên Ủy ban Tư pháp cho rằng việc bắt buộc trong mọi trường hợp là không khả thi. Trong trường hợp cần thiết như trường hợp bị can không nhận tội, bị can trong các vụ án giết người không quả tang, bị can tố cáo bị bức cung nhục hình hoặc bị can mà BLHS quy định hình phạt chung thân, tử hình thì có thể ghi âm, ghi hình.

Ông Vũ Phi Long phát biểu quan điểm tại hội thảo góp ý dự án Bộ luật Tố tụng hình sự chiều nay 20-4 tại Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM

Góp ý cho vấn đề này trong buổi thảo luận chiều nay 20-4, ông Vũ Phi Long, Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM không đồng tình với dự thảo bộ luật. Ông Long cho rằng vần đề này chưa thể thống nhất trên toàn quốc bởi điều kiện mỗi địa phương mỗi khác.

“Hơn nữa, việc ghi âm, ghi hình cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu điều tra viên, cán bộ điều tra cố tình không ghi, không quay những vấn đề mà họ có sai trái trong khi lấy cung. Chẳng hạn như khi có hành vi bức cung, mớm cung, dùng nhục hình bị can thì họ che camera lại, như vậy hiệu quả của việc ghi âm, ghi hình mặc nhiên bị vô hiệu hóa” – ông Long nói.