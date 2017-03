Đi ăn hột vịt lộn mang theo súng phòng thân

Trước đó, tối 1-10-2014, tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Nha Trang đang tuần tra thì phát hiện Ngọc đang ngồi ăn uống tại quán hột vịt lộn có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính và yêu cầu Ngọc về trụ sở công an để làm việc. Tại công an, qua kiểm tra đã phát hiện và thu giữ trên người Ngọc một khẩu súng K54 cùng một hộp tiếp đạn có năm viên đạn. Ngọc khai khẩu súng trên mua của một người đàn ông tên A Há ở Trung Quốc để làm vũ khí phòng thân.

HOÀNG VĂN