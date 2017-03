Đi buôn heroin vì…bị bỏ bùa, lãnh 18 năm tù

Theo hồ sơ, Lan từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi thụ án hết 3 năm tù, Lan trở về địa phương không lo tu chí làm ăn mà tiếp tục buôn heroin. Ba người em chồng và hai người em dâu cũng đã thụ án tù về tội mua bán, vận chuyển heroin.

Bị cáo Phan Thị Lan đứng trước vàng móng ngựa tại phiên tòa sơ thẩm.

Chiều 12-11-2014, tại thị trấn Đô Lương, Lan mua của một người phụ nữ nửa bánh heroin (trọng lượng 156,21 gam heroin) với giá 88 triệu đồng. Đến chiều cùng ngày, Lan đóng là người phụ nữ nông thôn nghèo khó, bỏ đưa số heroin trên vào bì xác rắn mang đến Quảng trường Hồ Chí Minh (trên trục đường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) để bán. Một nam thanh niên đồng ý mua nửa bánh heron đó của Lan với giá 96 triệu đồng. Khi Lan và người thanh niên đang thực hiện giao dịch mua bán thì bị lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Nghệ An, ập vào vây bắt quả tang. Tuy nhiên người thanh niên đã kịp chạy trốn thoát.

Khám xét khẩn cấp nhà Lan, công an thu giữ thêm tang vật là 252,15 gam Methamphetamin mà Lan đang tàng trữ để bán lẻ kiếm tiền lời.

Tại phiên tòa, Lan cho rằng “bị cáo bị ai đó chơi xấu bỏ bùa dẫn đến cứ lao vào mê mẩn việc mua bán ma túy”. Chủ tọa phiên tòa nói, “bị cáo cho rằng bị bỏ bùa là không chính xác, chưa thể hiện ăn năn. Bị cáo từng bị bắt, từng thụ án tù, đủ nhận thức được pháp luật và biết tác hại của ma túy mà vẫn buôn để kiếm tiền”. Bị cáo Lan đứng im rồi nói “xin tòa phạt nhẹ nhẹ thôi”.

HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, mặc dù nhận thức được pháp luật, biết tác hại của ma túy nhưng vẫn mua bán với số lượng nhiều, cần xử phạt nghiêm minh. Tuy nhiên xét thấy bị cáo từng có một lần lập công giúp công an triệt phá được một vụ án mua bán ma túy, hoàn cảnh khó khăn, thành khẩn khai báo nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Do vậy, Tòa đã tuyên án như trên.