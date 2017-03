Đi thăm phạm nhân, nhân tiện buôn heroin

Hai anh em bị cáo Páo (bìa trái), Chía tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo hồ sơ, trong một lần Páo vào thăm nuôi anh trai đang thụ án 15 năm tù thì gặp một người phụ nữ lạ mặt có đặt vấn đề mua bán heroin.

Páo sau đó nói anh rể là Chía đi tìm "hàng".



Đêm 4-10-2016, Chía mua của một người Lào 1,5 bánh heroin với giá 210 triệu đồng, Chía chỉ còn tiền trả 100 triệu đồng, số còn lại nợ khi nào bán xong "hàng" sẽ trả. Chía mang số heroin trên về cất giấu trên mái nhà vệ sinh rồi thông báo cho Páo là "đã có hàng".

Ngày 6-10-2016, khi Páo điều khiển xe chạy trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua huyện Tân Kỳ) để giao hàng thì bị tổ công tác Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Páo xuống xe cầm túi màu đen đựng heroin vứt ngay bên đường. Tuy nhiên, công an đã thu giữ tang vật chiếc túi trên.

Tại phiên tòa, sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tòa đã tuyên án như trên.