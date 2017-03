Điểm lại diễn biến vụ thảm sát kinh hoàng ở Bình Phước

Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ tường thuật trực tiếp phiên tòa đến bạn đọc. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong một ngày. Điểm lại các diễn biến chính trong vụ trọng án này từ khi diễn ra thảm sát đến trước ngày xét xử.

Thảm án kinh hoàng mờ sáng ngày 7-7



Xưởng gỗ Quốc Anh, nơi diễn ra thảm án

Rạng sáng 7-7, người giúp việc phát hiện sáu người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) bị sát hại ngay tại nhà.

Các nạn nhân gồm chủ nhà, ông Lê Văn Mỹ (47 tuổi, chủ công ty gỗ Quốc Anh), bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi, vợ ông Mỹ), Lê Quốc Anh (15 tuổi), Lê Thị Ánh Linh (20 tuổi) cùng là con của ông Mỹ và bà Nga), Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi), Dư Minh Vỹ (14 tuổi) là cháu của bà Nga) bị giết chết ngay gần tường rào ngoài cổng. Chỉ duy nhất bé Na (18 tháng) tuổi thoát chết.

Qua sàng lọc, cơ quan điều tra xác định nghi phạm của vụ án là Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang, từng làm trong xưởng gỗ và là người yêu cũ của con gái ông Mỹ) nên đã tạm giữ Dương khi đối tượng này tới đám tang của các nạn nhân một ngày sau vụ thảm sát.

Ngày 8-7, Bộ trưởng Bộ Công an đến hiện trường chỉ đạo điều tra



Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm hỏi gia đình nạn nhân

Sáng ngày 8-7, Đại tướng Trần Đại Quang-Bộ trưởng Bộ Công an đến hiện trường vụ án, trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ thảm sát. Bộ trưởng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng.

10-7, bắt hung thủ thứ hai



Cơ quan chức năng bắt Tiến trong đêm 10-7

Ngày 10-7, cơ quan điều tra tiếp tục bắt khẩn cấp Vũ Văn Tiến (24 tuổi, hộ khẩu thường trú tại huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, là bạn của Dương) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

11-7, hàng ngàn người dự tang lễ 6 nạn nhân



Đoàn xe tang nối dài trên quốc lộ

Gia đình tổ chức đưa 6 nạn nhân vụ thảm sát về nơi an nghỉ cuối cùng. Hàng xe tang nối dài trên đường quốc lộ 13, hàng ngàn người đã có mặt để đưa tiễn các nạn nhân. Không khí tang tóc bao trùm, những người không hề quen biết gia đình ông Mỹ cũng không kìm được nước mắt.

11-7, họp báo công khai



Quang cảnh buổi họp báo

Thượng tướng Lê Qúy Vương- Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi họp báo

Thượng tướng Vương cho biết trước khi gây án, Dương và Tiến uống một ít rượu. Mặc dù hiện trường bị xáo trộn it nhiều nhưng công tác khám nghiệm diễn ra rất công phu tỉ mỉ.

Nguyên do bé Na may mắn thoát chết sau thảm án toàn gia là do Dương nghư tiếng khóc của bé nên đã bế bé lên, ru cho bé Na ngủ tiếp rồi bỏ đi. "Chúng tôi nhận thấy dù máu lạnh đến đâu nhưng Dương vẫn có hành động chứng tỏ sự thức tỉnh qua việc không nỡ giết cháu bé" - ông Vương nhận xét.

13-7, phê chuẩn quyết định khởi tố

Ngày 13-7, VKSND tỉnh Bình Phước đã phê chuẩn quyết định khởi tố và lệnh tạm giam với 2 nghi can Dương và Tiến về tội giết người, cướp tài sản

9-8, bắt nghi can thứ 3



Nghi can thứ ba Trần Đình Thoại

Tối ngày 9-8, cơ quan điều tra khởi tố và bắt tạm giam thêm Trần Đình Thoại (27 tuổi, quê Vĩnh Long), bị can thứ ba liên quan tới vụ án, người đã trực tiếp bàn bạc, chuẩn bị hung khí với Dương để thực hiện thảm sát nhưng lại không đi cùng trong ngày 7-7.

11-8, tổ chức thực nghiệm hiện trường



Dương và Tiến thực nghiệm lại hành vi sát hại em Dư Minh Vỹ

Sáng 11-8, Dương và Tiến được đưa đến xưởng gỗ Quốc Anh, hiện trường vụ thảm sát, để thực nghiệm lại hành vi phạm tội. Hai bị can bình tĩnh diễn lại quá trình đột nhập, khống chế và sát hại 6 nạn nhân trong ngôi nhà.

4-11, công bố cáo trạng

Chiều ngày 4-11, VKSND tỉnh Bình Phước tổ chức họp báo, thông báo nội dung cáo trạng vụ án. Cả ba bị can Dương, Tiến, Thoại đề bị truy tố cùng tội giết người, cướp tài sản quy định tại Điều 93, 133 BLHS, đề nghị mức án cao nhất là tử hình.