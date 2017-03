Diễn biến bất ngờ từ một bức ảnh truy nã

Bị cáo Vương trong phiên tòa sáng 2-12

8 giờ sáng 2-12, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” với bị cáo là Đinh Quang Vương (hiện ở quận Tân Phú, TP.HCM). Vương bị truy tố về tội danh trên theo điểm b khoản 2 Điều 194 BLHS với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù.

Vụ án gần 10 năm trước











Quang cảnh phiên tòa sáng 2-12





Quá trình điều tra chứng minh được số ma túy công an thu giữ của Dương là do Đinh Quang Vương giao cho Phạm Hùng Em (ngụ ở Cần Thơ) và sau đó Hùng Em giao cho Dương bán lại cho những người nghiện.

Phạm Hùng Em khai nhận quen biết Dương thông qua Đinh Quang Vương và chị gái mình là Phạm Ngọc Mến. Đinh Quang Vương (theo Hùng Em khai có tên gọi khác là Hùng Anh - PV) là người cung cấp ma túy từ TP.HCM về Cần Thơ cho Dương bán.

Năm 2007, Dương và Hùng Em bị đưa ra xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy với mức án của Dương là chín năm, Hùng Em là 10 năm tù.

Riêng Đinh Quang Vương, tháng 6-2007 bị Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam nhưng không bắt được. Đến cuối tháng 7-2007 thì đình chỉ điều tra do không biết rõ bị can đang ở đâu, đồng thời công an ra quyết định truy nã Vương do bị can bỏ trốn từ tháng 12-2006.

Không đối chất vẫn đưa ra xử

Đến ngày 8-5-2015, Đinh Quang Vương bị công an bắt theo lệnh truy nã tại TP.HCM. Sau đó, VKS truy tố Vương tội mua bán trái phép chất ma túy theo điểm b khoản 2 Điều 194 BLHS với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù và chuyển hồ sơ qua TAND quận Ninh Kiều.





Luật sư đưa bản ảnh mà cơ quan điều tra đã sử dụng...





Đến cuối tháng 9-2015, TAND quận Ninh Kiều trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tòa cho rằng còn thiếu cơ sở để buộc tội Vương, do đó cần thu thập các chứng cứ như: Cho Vương đối chất với Phạm Hùng Em và lấy lời khai của Phạm Ngọc Mến để làm rõ một số tình tiết vụ việc. Cơ quan điều tra sau đó có bản kết luận bổ sung, trong đó xác định Mến không còn sinh sống tại địa phương nên không làm việc được, Phạm Hùng Em không đồng ý đối chất với Vương.

Riêng bị can Vương quá trình điều tra khai nhận bản thân không mua bán trái phép chất ma túy nhưng Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều khẳng định dù Vương không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng cơ quan điều tra đã có đầy đủ chứng cứ chứng minh Vương đã nhiều lần trực tiếp giao bán ma túy cho Hùng Em, Dương và một đối tượng khác. Từ đó Cơ quan CSĐT vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, VKS Ninh Kiều cũng đồng quan điểm này và giữ nguyên cáo trạng.

Chứng cứ mới làm tòa phải hoãn xử

Tại phiên tòa sáng 2-12, bị cáo Vương nói mình không phạm tội và kêu oan, cho rằng không biết việc mình bị truy nã. “Đầu tháng 5-2015, khi vừa đi làm về đến nhà thì bị cáo được công an mời làm việc và thông báo bị bắt giữ theo lệnh truy nã… Bị cáo không có tội, không sử dụng ma túy và chưa bao giờ sử dụng ma túy. Bản thân bị cáo ở địa phương không có tiền án, tiền sự…” - bị cáo Vương khẳng định.



Bị cáo Vương có nốt ruồi bên cánh mũi trái nhưng bản ảnh cơ quan điều tra sử dụng lại không có dấu vết nhận dạng này.

Đại diện VKSND quận Ninh Kiều giữ quyền công tố tại phiên tòa yêu cầu tòa công bố các bút lục thể hiện lời khai của Đinh Triều Dương và Phạm Hùng Em thời điểm năm 2007 đều thể hiện Vương là người cung cấp ma túy. Tòa cũng công bố bút lục mới nhất vào năm 2015 của Phạm Hùng Em khi làm việc với cơ quan điều tra lại cho rằng không quen biết Vương, không mua bán ma túy với Vương.

Sau khi tòa công bố các bút lục, đại diện VKS cho rằng vụ án trước kia hai cấp tòa xét xử Dương và Hùng Em đều chứng minh nguồn gốc ma túy được lấy từ Đinh Quang Vương, các thủ tục nhận dạng Vương đều đúng trình tự thủ tục.



Hình ảnh mà cơ quan điều tra sử dụng cùng với ba ảnh khác để nhận dạng bị cáo Đinh Quang Vương.

Lúc này luật sư Nguyễn Trường Thành (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ), người bào chữa cho bị cáo Vương, đề nghị tòa cho phép bị cáo xem bản ảnh mà Cơ quan điều tra đã sử dụng để cho Dương và Hùng Em nhận dạng bị cáo. Đây cũng là ảnh dán trong lệnh truy nã năm 2007.

Khi được xem bản ảnh, bị cáo Vương không thừa nhận hình ảnh này là của mình. Thời điểm này, luật sư được tòa cho phép đã mời anh trai của bị cáo Vương là ông ĐQT lên để nhận dạng bản ảnh nói trên thì ông T. nhìn nhận đây là hình ảnh của mình.



Hình ở giữa là hình cơ quan điều tra xác định là Đinh Quang Vương, còn hai hình hai bên là hình ông ĐQT - anh trai bị cáo Đinh Quang Vương. Ông T. nhìn nhận cả 3 ảnh đều là hình của ông.

Luật sư cung cấp hình ảnh gốc của ông T. gồm bản ảnh màu và đen trắng giống hệt ảnh cơ quan điều tra sử dụng dán trong quyết định truy nã bị cáo Vương. Luật sư cũng chỉ rõ bản thân bị cáo Vương có một mụn ruồi lớn bên cánh mũi trái, trong khi hình ảnh trong bản ảnh nhận dạng, hình trong quyết định truy nã bị cáo Vương thì lại không có.