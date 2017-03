Diễn biến mới vụ phạt tù 2 người thân của HS bị công an đánh chết

Sáng 8-6, ông Mai Đình Tâm (47 tuổi) và ông Nguyễn Văn Ly (43 tuổi) - bác họ và cậu ruột học sinh Tu Ngọc Thạch (học sinh lớp 9, người bị công an xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa đánh chết) - đã nộp đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND huyện Vạn Ninh phạt tù hai người này tội gây rối trật tự công cộng.

Đơn kháng cáo của hai ông Tâm, Ly cho rằng việc tòa án xử phạt họ mỗi người một năm ba tháng tù là oan ức.



Hai người thân của em Tu Ngọc Thạch phải ra tòa vì cho rằng đã kích động gây rối. Ảnh: TẤN LỘC

Theo kháng cáo, trưa 31-12-2013, khi các ông hành nghề đánh bắt cá ở vùng biển Ninh Hòa thì nghe tin cháu Thạch bị Công an xã Vạn Long vô cớ đánh chết. Vội vàng quay về nhà thì người thân báo tin là xác cháu Thạch đang trên đường chở về. Khi đến nơi, hai ông thấy đã có hàng ngàn người dân tụ tập trên quốc lộ 1 tại khu vực ngã ba Cây Duối, các loại ô tô ở hai đầu đã dừng lại, không còn lưu thông được. Do quá bức xúc, hai ông có kêu “Công an đánh chết người bà con ơi!” và đây không phải là hành vi gây rối trật tự công công mà chỉ là sự bức xúc trước việc đứa cháu bị chết oan.

"Nội dung kêu la là sự việc có thật, không nhằm mục đích kích động người khác gây rối trật tự công cộng. Hơn nữa, trước khi họ kêu la đã có hàng ngàn người dân tụ tập, quốc lộ 1 đã bị tắc nghẽn", đơn viết.

Đơn kháng cáo của ông Mai Đình Tâm. Ảnh: Tấn Lộc.

Do đó, hai ông Tâm, Ly kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm của TAND huyện Vạn Ninh, đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xét xử lại.

Do không biết chữ nên đơn kháng cáo của ông Mai Đình Tâm được luật sư soạn thảo và ông Tâm lăn tay điểm chỉ thay chữ và kháng cáo đã được TAND huyện Vạn Ninh tiếp nhận trong sáng nay.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 2-6, TAND huyện Vạn Ninh tuyên phạt hai bị cáo Mai Đình Tâm, Nguyễn Văn Ly mỗi người một năm ba tháng tù. Trong khi đó, tại phiên tòa này, đại diện VKSND huyện Vạn Ninh giữ quyền công tố đề nghị HĐXX phạt mỗi bị cáo một năm ba tháng đến một năm sáu tháng tù cho hưởng án treo. Sau khi báo chí thông tin, bản án này đã khiến dư luận rất bức xúc, phản ứng dữ dội.