Điều tra ẩu gây án oan: Điểm mặt những sai sót 'kinh điển'

Vụ dùng nhục hình nghiêm trọng ở Bắc Giang: Kỷ luật 11 cán bộ Ngày 14-1-2014, Nguyễn Thị Nguyệt Nga bị TAND tỉnh Bắc Giang xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tại tòa, Nga khai không thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy đồng thời tố cáo điều tra viên Công an tỉnh Bắc Giang đã ép cung, dùng nhục hình. Tòa án tỉnh sau đó đã hoãn phiên tòa, quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang sau đó ra quyết định về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo với nội dung không chấp nhận nội dung khiếu nại của bà Nga. Bị can tiếp tục gửi đơn đến VKSND và TAND tỉnh… Tại cuộc làm việc với đoàn giám sát hôm 19-3, đại diện Bộ Công an thông tin sau khi kiểm tra, xác minh đơn của bị can thấy có dấu hiệu bức cung, nhục hình, bộ này đã kiên quyết xử lý rất nghiêm minh. Cụ thể, kỷ luật 11 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang, bao gồm cả giám đốc, phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan CSĐT công an tỉnh… Những người này có liên quan đến quá trình điều tra vụ án nói trên bằng các hình thức cảnh cáo cho xuất ngũ, giáng cấp bậc hàm và cảnh cáo. Ngày 3-12-2014, hai điều tra viên là thiếu tá Nguyễn Danh Ngọc và thiếu tá Đào Mạnh Tiến đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội dùng nhục hình. Hiện nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra để sớm có kết luận, đề nghị truy tố trước pháp luật. Vụ Nguyễn Thanh Chấn: Kháng nghị tái thẩm là sai Vụ án Nguyễn Thanh Chấn được kháng nghị theo thủ tục tái thẩm chứ không phải kháng nghị giám đốc thẩm. Kháng nghị tái thẩm là khi vụ án có tình tiết mới, cơ quan tố tụng không có lỗi. Tuy nhiên, ngay trong quyết định kháng nghị thì hình thức là tái thẩm nhưng bản chất là giám đốc thẩm. Tại sao chúng ta lại biến giám đốc thẩm thành tái thẩm? Nếu chúng ta nói cơ quan tố tụng không có lỗi thì việc khởi tố ông Phạm Tuấn Chiêm (chủ tọa phiên tòa phúc thẩm kết tội ông Chấn - NV) có chính xác hay không? Kháng nghị tái thẩm là sai hoàn toàn so với quy định của pháp luật. Bà LÊ THỊ NGA, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp