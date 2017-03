Điều tra lại công an viên đánh chết học sinh

Ngày 26-7, sau hai ngày xét xử phúc thẩm lần hai và nghị án kéo dài, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên hủy bản án sơ thẩm (lần hai) của TAND huyện Vạn Ninh đối với bị cáo Lê Minh Phát (cựu công an viên xã Vạn Long, Vạn Ninh) và Lê Tấn Khỏe (17 tuổi) về tội cố ý gây thương tích.

Nạn nhân trong vụ án là em Tu Ngọc Thạch, học sinh lớp 9 bị bắt giữ, đánh đập đến chết.

Tòa cũng quyết định chuyển hồ sơ cho VKSND huyện Vạn Ninh để giải quyết theo thủ tục chung. Đối với tội bắt người trái pháp luật đã được tòa cấp sơ thẩm tuyên án, HĐXX phúc thẩm không xem xét vì không có kháng cáo, kháng nghị.





Bị cáo Lê Minh Phát (phải) và bị cáo Lê Tấn Khỏe đang nghe tòa tuyên án. Ảnh: TẤN LỘC

Bản án phúc thẩm xác định: Chiều 29-12-2013, xuất phát từ mâu thuẫn trước đó, Lê Tấn Khỏe dùng vỏ chai thủy tinh ném trúng đầu em Tu Ngọc Thạch. Sau đó, mặc dù không có thẩm quyền, không được phân công nhưng hai công an viên xã Vạn Long là Lê Minh Phát và Lê Ngọc Tâm đã vô cớ đuổi bắt em Thạch, còng tay đưa về trụ sở công an xã. Trong quá trình bắt giữ, trên đường đi và tại trụ sở công an xã, Phát nhiều lần đánh em Thạch, làm chấn thương sọ não, dẫn đến tử vong.

Tòa cho rằng việc Lê Tấn Khỏe, bị cáo duy nhất trong vụ án này có kháng cáo kêu oan, dùng vỏ chai nước khoáng ném vào đầu em Thạch là có thật. Tuy nhiên, thương tích mà Khỏe gây ra cho nạn nhân vẫn còn nhiều điểm mâu thuẫn, cần làm rõ. Theo tòa, kết luận của tòa án cấp sơ thẩm cho rằng nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do hành vi của cả Khỏe và Phát gây ra là chưa đủ căn cứ.

Cũng theo bản án phúc thẩm, có nhân chứng nhìn thấy Lê Minh Phát đánh, đấm nhiều cái vào đầu, mặt em Thạch nhưng tại tòa Phát không thừa nhận, nói “chỉ đánh nhẹ mấy cái”. Kết quả điều tra, cáo trạng cấp sơ thẩm cũng không ghi nhận Phát dùng tay đấm mạnh nhiều cái vào người nạn nhân để làm cơ sở truy cứu trách nhiệm, để thấy rõ tính chất, mức độ hành vi phạm tội do Phát gây ra…

HĐXX phúc thẩm cho rằng việc điều tra, xét xử của cấp sơ thẩm về tội cố ý gây thương tích đối với Lê Tấn Khỏe, Lê Minh Phát còn có nhiều mâu thuẫn, cần làm rõ mà cấp phúc thẩm không thể khắc phục.

Trước khi đưa ra phán quyết trên, bản án phúc thẩm cũng điểm lại ý kiến, quan điểm của đại diện VKSND tỉnh tại phiên tòa. Trong đó, VKS cho rằng Lê Minh Phát có dấu hiệu phạm tội giết người; cần truy tố, xét xử Phát ở tội danh nặng hơn mới đúng người, đúng tội. Ngoài ra, đại diện VKS cũng đề nghị truy tố Lê Minh Phát, Lê Văn Tâm tội bắt, giữ người trái pháp luật.