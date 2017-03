Điều tra lại vụ tiêu cực trong cấp phép quảng cáo

Ông Trung bị TAND Cấp cao tại TP.HCM kết án một năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ nhưng cho hưởng án treo. Trước đó, ông Trung bị TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kết án một năm tù giam về tội danh này.



Tuy nhiên, đến tháng 8-2016, Chánh án TAND Tối cao có quyết định kháng nghị bản án hình sự phúc thẩm số 693/2015/HSPT ngày 17-12-2015 của TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử bị cáo Trung. Chánh án đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xét xử giám đốc thẩm hủy cả hai bản án sơ và phúc thẩm đã nêu trên đối với ông Trung để điều tra lại theo đúng quy định.

Theo TAND Tối cao, các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thể hiện công ty TNHH quảng cáo P.S- nguyên đơn dân sự trong vụ án đã cung cấp cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 26 giấy phép quảng cáo do Sở VHTT&DL tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp cho công ty này từ 2008-2011. Qua giám định kết luận tất cả các giấy phép này đều là giấy photocopy, có một số giấy phép in màu có dấu hiệu làm giả giấy phép.

Công ty P.S cho rằng quá trình xin cấp giấy phép quảng cáo, ngoài số tiền phí, lệ phí phải nộp theo quy định, công ty còn chuyển cho Nguyễn Đức Trung số tiền vượt quá quy định. Số tiền này phù hợp với số tiền Trung đã nhận tương ứng với những lần cấp các giấy phép (bản photocopy). Xác minh tại Sở thì 26 giấy phép này không có trong hồ sơ lưu, không qua bộ phận một cửa, không được thu lệ phí số tiền phải thu là hơn 46 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã nêu những vấn đề này nhưng Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ kết luận ba hành vi liên quan đến việc cấp ba giấy phép (trong tổng số 26 giấy) với số tiền chiếm đoạt là 40 triệu đồng mà chưa yêu cầu làm rõ số tiền Trung đã nhận cũng như số giấy phép đã cấp cho công ty P.S là chưa đầy đủ, toàn diện. Nếu quá trình điều tra có cơ sở để khẳng định những giấy phép trên là thật thì trách nhiệm của Trung phải tương ứng với số lần cấp phép và số tiền Trung đã nhận. Nếu những giấy phép đã cấp cho công ty P.S là giả thì cần phải xem xét hành vu của Trung có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, đây là vụ án tham nhũng, hành vi phạm tội của Nguyễn Đức Trung là rất nghiêm trọng. Trung đã thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần nhưng cấp sơ, phúc thẩm chỉ áp dụng Khoản 1 Điều 281 BLHS năm 1999 theo cáo trạng mà không áp dụng tình tiết phạm tội nhiều lần quy định tại điểm b khoản 2 Điều 281 BLHS năm 1999 là sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 281 BLHS năm 1999 thì mức hình phạt áp dụng đối với Trung là từ năm năm đến mười năm. Mặc dù có xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, gia đình bị cáo có công với cách mạng, bản thân được Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tặng nhiều bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác, thì việc tòa án cấp sơ thẩm xử phạt Trung mức án một năm tù là đánh giá không đúng tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội của bị cáo. Tòa án cấp phúc thẩm cho bị cáo được hưởng án treo là áp dụng không đúng quy định của BLHS và hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao áp dụng về án treo, không đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Chính vì những lý do trên mà Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã hủy cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm của hai cấp tòa đối với ông Trung, giao hồ sơ vụ án cho cấp sơ thẩm để điều tra, xét xử lại theo thủ tục chung.

Được biết hiện ông Trung vẫn đang công tác tại một đơn vị trực thuộc Sở VHTT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhưng không đảm nhiệm công việc liên quan đến nghiệp vụ văn hóa.